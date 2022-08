Tämän kesän pelastus on ollut videosovellus Tiktok. Mursin jalkani kesän alussa ja tekemättömyys olisi ollut sietämätöntä ilman Tiktokin tasaisia dopamiiniannoksia. Kun en itse pääse ulos kävelemään, voin ainakin katsella maisemia eri puolilta maailmaa.

Juuri Tiktokissa tuli vastaan video, jolla käsiteltiin synnynnäisiä taitoja. Videolla todettiin, että elävät olennot syntyvät sen taidon kanssa, jota eniten tarvitsevat. Osa nisäkkäistä osaa heti kävellä, sillä niiden täytyy kyetä liikkumaan selviytyäkseen. Osa tietää vaistomaisesti mistä ja miten hankkia ravintoa, koska ne ovat ensi hetkestä lähtien omillaan. Ja ihminen – mikä on ihmisen kaikkein tärkein taito? Mitä tekee ihminen ensimmäisellä hengenvedollaan?

Ihminen pyytää apua.

Erikoista on, että ihminen on ainoa olento, joka aktiivisesti pyrkii eroon tuosta elintärkeästä taidostaan. Pienen lapsen ”minä itse” -vaatimus kertoo halusta pärjätä ilman apua. Itsenäisyys ja riippumattomuus ovat tänä päivänä ihannoituja, tavoiteltavia ominaisuuksia. Jossakin ensimmäisen avunhuudon ja itsenäisyyden ihanteen välimaastossa ihminen joskus unohtaa täysin, miten pyytää apua.

Jokainen tarvitsee apua. No man is an island kirjoitti englantilainen runoilija ja pappi John Donne – kukaan ei ole saari. Ihminen on luotu muiden ihmisten yhteyteen ja täten myös saamaan ja antamaan apua. Se on hyvä muistutus siitä, ettei ilman apua pärjääminen ole itseisarvo tai päämäärä, vaan apua tarvitseva ihminen on vain ja ainoastaan ihminen.

Diakonia täyttää tänä vuonna Suomessa 150 vuotta – auttaminen on siis sekä kristinuskon, että kirkon ytimessä. Diakonia on ihmisen puolella olemista. Se kannustaa jokaista käyttämään jo syntymässä opittua taitoa ja pyytämään apua, kun sitä tarvitsee. Yksin ei tarvitse jaksaa. Se on paitsi diakonian, myös Kristuksen lupaus.

Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo:

Pyytäkää, niin teille annetaan.

Etsikää, niin te löydätte.

Koputtakaa oveen, niin se avataan teille.

Kirjoittaja on Turun tuomiokirkkoseurakunnan pappi.