Toimittaja Jussi Valli käy kolumnissaan läpi hybridiautoilunsa kuluja.

Autoilussa on käynnissä murros. Polttoainepumpulla hinnat kohoavat, mikä nostaa kiinnostusta sähköautoiluun.

Kotipaikkakunnallani Kankaanpäässä on tuoreiden Traficomin tilastojen mukaan 28 täyssähköautoa, ja koko Pohjois-Satakunnan alueella 52.

Ihan vielä eivät sähköautot valtavirtaa ole, sillä kaikkiaan liikennekäytössä alueellamme on 12 124 autoa – eli yhtä täysin sähköllä käyvää autoa kohti on 233 polttomoottorilla käyvää autoa. Luku muuttunee kuitenkin merkittävästi lähivuosien aikana.

Ensimmäinen sähköautoille tarkoitettu suurteholatausasema avautuu Kankaanpäähän elokuussa. Tähän mennessä Kankaanpään alueella on ollut tarjolla vain muutama peruslataustasoinen ja -nopeuksinen latausasema.

Rajusti kärjistäen voidaan todeta, että peruslatauspiste sopii pitkäaikaisiin pysäköintiratkaisuihin, kuten kotitalouksiin, kun taas suurteholataus on polttoainepumpun korvike matkan päällä. Monet sähköautoilijat eivät kuitenkaan tarvitse julkisia pisteitä juuri koskaan, mikäli kotipihasta löytyy latausmahdollisuus.

Sähköautojen markkinassa on tällä hetkellä kuumenemiskuplan makua. Autojen hinnat ovat komponenttipulan ja bensan hinnan kohoamisen seurauksena viime aikoina pikemmin nousseet kuin laskeneet.

Muutenkin autonvalmistajat ovat keskittyneet vielä toistaiseksi pitkälti premium-tason autojen valmistukseen, koska niissä on paremmat katteet. Itse en tällä hetkellä ostaisi uutta sähköautoa, vaan odottaisin kuplan puhkeamista ja vääjäämätöntä hintojen laskua.

Itseäni ovat aina kiehtoneet sähkövempeleet. Sähköpyörän ja -potkulaudan lisäksi viime loppukesästä pihaan tuli Opel Ampera.

Se on latauspistokkeellinen hybridi – tai kuten valmistaja sitä on markkinoinut, sähköauto, jossa on myös bensageneraattori. Voimalinja on autossa täysin sähköinen, ja sillä voi ajaa sähkön voimin 50–60 kilometriä. Pidemmillä reissuilla auton generaattori käynnistyy lataamaan ajoakkua.

Valtaosa auton ajoista suuntautuu lähikuntiin, joissa monesti on mahdollisuus ladata autoa.

Kolumnia kirjoittaessa auto on ollut käytössä pian vuoden. Mittariin on ehtinyt tulla jo reilut 31 000 kilometriä. Tänä aikana auton polttoainekulutus on ollut 1,6 litraa satasta kohden, eli bensalla on ajettu vain noin neljännes ajoista.

Auton ajokustannukset noilla reilulla 31 000 kilometrillä olivat noin 1 500 euroa. Lukuun on laskettu sekä polttoaineet että sähköt. Entiseen autoon, 2000-luvun alun Volvo S60:een verrattuna ajokustannuksissa säästyi vuoden aikana Excel-taulukon mukaan 3 526 euroa.

Auton hankinnassa merkittävänä tekijänä oli se, että valtaosa kilometreistä taittuisi sähköllä. Vuosi on osoittanut, että näin on käynyt ja se näkyy myös eurosäästöinä käyttökuluissa.

Kun puhutaan noin 10 000 euron autosta, se omalla tavallaan maksaa itsensä takaisin jo kolmessa vuodessa.

Kokeilu on myös osoittanut, että täysin polttomoottoriautoon on tuskin enää paluuta.

Kirjoittaja on toimittaja.