Eurooppa kirjaimellisesti palaa, mutta moni matkustaa edelleen tuhon keskelle – Nyt on korkea aika tehdä toisenlaisia valintoja

Jos halutaan välttää todellisuus, jossa vaarallisen kuumat ja pitkät hellejaksot riivaavat Suomeakin, on aika toimia.

Eurooppaa ovat viime aikoina kurittaneet ennätyksellisen tukalat helteet. Britanniassa elohopea on kivunnut yli 40 lämpöasteeseen. Portugalissa taas on mitattu peräti 47 asteen lukema, mikä on korkein lämpötila kautta aikojen maan manneralueella heinäkuussa.

Monissa maissa on riehunut myös tuhoisia maastopaloja. Pelkästään Lounais-Ranskassa tuli on niellyt yli 20 000 hehtaaria metsää ja pakottanut tuhansia ihmisiä pakenemaan kodeistaan. Laajoja paloja vastaan on taisteltu Ranskan lisäksi ainakin Portugalissa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa.

Ilmastopakolaisten virrat ovat tätä menoa pian totisinta totta. Silti liian moni matkustaa edelleen tuhon keskelle.

Ristiriita sosiaalisen median lomaonnea hehkuvien kuvien ja todellisuuden välillä on karu. Paikalle ei kaivata lisää vettä ja sähköä kuluttavia ihmisiä, jotka pitää pahimmillaan evakuoida maastopalon tieltä tai hoitaa sairaalassa.

Jos tukalan helteen piinaamaan maahan päätyy silti matkustamaan, ei pitäisi ainakaan valittaa siitä, miten kuumuus pilasi loman. Paikallisilta se pilaa aika paljon enemmän.

Viimeistään nyt on aika muuttaa lomailukulttuuria. Valtaosa maailman väestöstä ei ole koskaan matkustanut lentokoneella. Suomalaisetkin pärjäisivät siis varmasti vähemmällä lentelyllä.

Ulkomaille suuntautuvien lomalentojen kritisointi herättää monesti vasta-argumentin siitä, miksi juuri lentomatkustaminen nostetaan tikun nokkaan.

Vastauksia on monia, mutta yksi niistä on se, ettei ulkomaille lentäminen ole juuri missään tilanteessa välttämätöntä. Sen vähentäminen tai jopa lopettaminen olisi siis helpompaa kuin monen muun saastuttavan asian.

Tekoja ilmaston puolesta joka tapauksessa tarvitaan. Esimerkiksi YK:n pääsihteeri António Guterres ei säästellyt sanojaan perustellessaan vaadittujen toimien tarpeellisuutta. Hän puhui edellisellä viikolla 40 maan ministereille ilmastokokouksessa Berliinissä.

”Puolet ihmiskunnasta on tulvien, kuivuuden, hirmumyrskyjen ja maastopalojen vaaravyöhykkeellä. Yksikään maa ei ole immuuni. Voimme valita. Toimimme yhdessä tai teemme itsemurhan yhdessä. Se on meistä kiinni”, Guterres sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Kukaan ei voi ratkaista tämän mittaluokan ongelmia yksin. Tarvitaan kansainvälistä politiikkaa ja selkeitä tavoitteita.

Jokainen voi kuitenkin tehdä jotain. Nyt jos koskaan on korkea aika miettiä, mikä on oma panos yhteisen planeettamme säilyttämiseksi.

Environmental Research: Climate -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan on erittäin todennäköistä, että juuri ilmastonmuutos on pahentanut helleaaltoja. Pitkät hellejaksot lisäävät maastopalojen riskiä, ja palava kasvusto taas päästää ilmakehään lisää sitä lämmittävää hiilidioksidia. Kun vettä sitovan kasvuston määrä vähenee, myös tulvien ja maanvyörymien riski on entistä suurempi.

Kierre on jo syntynyt, mutta se voidaan edelleen katkaista.

Mitä sinä aiot tehdä?

Kirjoittaja on toimittaja.