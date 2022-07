Lomalla voi olla aina lauantai – näin ystäväni lapsi kuvaili taannoin kesälomaa. Pohtiessani asiaa havahduin siihen, että omaa kesälomaani on sävyttänyt pitkälti juurikin tuo fiilis. Ja ehkä nimenomaan siksi myös paluu arkeen tuntuu hyvältä ajatukselta. Huvitkin tuntuvat hauskemmilta, kun niiden välissä on jotakin muuta.

Vaikka lomailu maistuu ja miellyttää, töihinpaluun ei tarvitse olla ahdistava juttu. Väsyttävää se on, ehkä ainakin alkuun, jos vuorokausirytmi on lipsahtanut kesälomalla uuteen uskoon.

Toisaalta pieni väsymys ensimmäisellä työviikolla kertoo siitä, että on saavuttanut loman aikana rentoutuneen olotilan ja irtautunut työmoodista. Ja se on ainoastaan hyvä asia. Arki löytää taas raiteilleen, kunhan antaa sille hetken aikaa.

Lomalta palatessa olisi tärkeintä muistaa olla itselleen armollinen. Maailmaa ei tarvitse, eikä ole mahdollista tehdä valmiiksi päivässä. Kun arjen rattaat meinaavat pyöriä hieman liian kovaa, yritän noudattaa Satakunnan Kansan toimituspäällikkö Anne Mäkelän minulle antamaa ohjetta: “Rauhan vetoja”. Tärkeintä on edetä asia kerrallaan, koska multitaskaus ei ole oikeasti edes mahdollista – tai ainakaan tehokasta.

Työterveyspsykologi Sari Nuikki avasi edellä mainitun ajatuksen yksinkertaisella esimerkillä: “Töihin paluu loman jälkeen ei ole otollinen, jos yrittää selvitä 600 sähköpostista samalla, kun tekee töitä samaan tahtiin kuin ennen lomaa” (Kotiliesi.fi 5.8.2018).

Itse palaan töihin neljän viikon loman jälkeen hyvillä mielin, yhtään asiaa romantisoimatta. Monella muulla tilanne on kuitenkin täysin eri. Jos päällimmäinen fiilis on ahdistus ja mielessä siintää lähinnä seuraava loma, pysähdy hetkeksi. Mitkä asiat omien tunteiden taustalla kummittelevat?

Kaikkeen ei ole mahdollista vaikuttaa, mutta ota kiinni niistä asioista, joita voit muuttaa. Työelämä on monelle meistä merkittävä palanen arkea, eikä sen mielekkyys saisi olla valovuosien päässä. Kliseistä ehkä, mutta elämä on liian lyhyt sitku-mentaliteetillä elämiseen.

Kun työ on mieluisaa ja tasapainossa muun elämän kanssa, lomalta on mahdollista palata töihin hyvällä fiiliksellä. Hyvää elämää on olemassa myös lomien ulkopuolella, ja arkeenkin voi tuoda lomalta tuntuvia palasia.

Ja kun sellaisia sattuu kohdalle: pysähdy, hengitä ja nauti hetkestä.

Kirjoittaja on copywriter ja toimittaja.