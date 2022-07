”Matkailu opettaa meille uusista tavoista elää ja olla, mutta opettaa se meille meistä itsestämmekin”, kirjoittaa Teija Saarenmaa kolumnissaan.

Suomen sää on aivan kamala. Sataa lähes aina, tuulee ja on niin kylmää. Sen lisäksi hyttyset vaivaavat meidät raivon partaalle. Moottoripyörää saati polkupyörää ei voi jättää tien viereen lukittuna, sillä se häviää melko suurella todennäköisyydellä. Kaiken tämän opin Kroatiassa.

Matkailu opettaa meille uusista tavoista elää ja olla, mutta opettaa se meille meistä itsestämmekin. Minä opin ainakin tänä kesänä sen, että toden totta olen oman maani edustaja maailmalla.

Kiertelimme kesäkuussa pitkin Etelä- ja Keski-Eurooppaa ja valitsimme majoituskohteet ajatuksella, että kohde olisi mielellään perheen omistama pieni hotelli asiallisella hinnalla.

Kroatiassa valitsimme pikkukaupungin laidalta pensionaatin, jonka isännän ystävällisyyttä ja avuliaisuutta kiiteltiin saksaksi ja englanniksi. Olipa pari arviota suomeksikin. Kaikki mainitsivat isännän. Päätimme viettää matkamme pisimmän pysähdyksen eli kolme päivää täällä.

Siellähän isäntä seisoi portin pielessä leppoisan oloisena. Herran tervetulotoivotusten jälkeen ensimmäinen kysymys oli, olemmeko Naton kannattajia.

Ympäripyöreän vastauksemme jälkeen saimme häneltä suorasanaisemman kannan opettavaiseen sävyyn. Se kuului jotenkin niin, että ystävyydet kannattaa solmia vain niiden kanssa, joilla on sama aatemaailma. No, kroatialaisen jyrkän kannan ymmärtää. Jugoslavian hajoamistaistoista on kulunut varsin vähän aikaa.

Sitten oli meidän vuoromme kysyä. Halusimme tietää, oliko tien viereinen paikka turvallinen moottoripyörälle.

Vastaus tuli heti: ”Tietysti. Me emme ole nyt Suomessa.”

Kohtaamisia oli kolmen päivän aikaan monia. Saimme kuulla, kuinka kamala sää täällä varkaitten Suomessa on, ja hyttysiäkin on niin paljon. Kuvittelin hänen uteliaisuuttaan katsoneen Suomen säätietoja ja lukeneen jotakin ajankohtaista Suomesta. Ihmettelin varhaista hyttysesiintymää. Kysyin myös, onko hän itse käynyt Suomessa. Ei ollut. Hän oli kuullut kaiken tämän ihan kotipihassaan suomalaisilta asiakkailta. Ja siitä oli tullut totuus.

Kroatialaisen miehen ymmärryksen mukaan me olimme paossa kamalia oloja. Hänellä oli myös oma käsityksensä esimerkiksi rahakkaista itävaltalaisista, jotka kantavat omaisuutensa Kroatiaan. Nekin hän jakoi meille pyytämättä kertoen, että itse teki kyseisten kansalaisten kanssa vilkasta asuntokauppaa.

Mies lausui totuutensa aina huvittuneena vähän ylimieliseen sävyyn. Oli kovasti mietittävä, mitä itse sanoo, ettei isännän tarinavarasto kartu ainakaan meidän sanomisistamme. Vähitellen hän ymmärsi hiljaisuutemme ja väistyi totuuksineen.

Hymyn taakse kätketty vinoilu itseään ylentäen ei ole asiakasystävällisyyttä. Harmitti, että niin moni ei ollut ymmärtänyt sitä. Miehen käytös harmitti ja harmitti turistien käytös.

Ilmeisesti tapamme kehua kohdemaan kaunista säätä ja luontoa on tehdä vertaamalla niitä omaamme ja korostamalla kotiolojen huonoutta. Jos kuulija ei osaa tulkita sanomaa, se muuttuu silkaksi oman pesän likaamiseksi.

Käsitteeksi asti noussut porilaisuus on silkkaa oman pesän likaamista, mutta sanoman mukana tulee miltei aina selitys siitä, että kyseessä saattaa olla ylpeä omakehu. Porilaisuudesta on osattu tehdä huumoria, joka ei välttämättä kuitenkaan avaudu edes kaikkialla Suomessa.

Siksi on oltava kieli keskellä suuta, jos aikoo pikkuisen porilaiseen sävyyn ryhtyä muualla Euroopassa mollaamaan esimerkiksi vaikka suomalaisten tutkimuksissa hyväksi havaittua lukutaitoa tai onnellisuutta tai suomalaisten suhteellisen hyvää varallisuutta. Maailmalla meillä ei ole käytettävissämme Suomi-suhdeneuvojaa.

Kroatiassa opin ainakin sen, että ystävä kannattaa hankkia samoin ajattelevien joukosta. Majatalon isäntä ei minusta uutta ystävää saanut. En silti lähde sanomaan, että kaikki kroatialaiset olisivat vähän niljakkaita rahoillaan mahtailevia heppuja, joilla on kapitalismi noussut päähän.

Kirjoittaja on toimittaja.