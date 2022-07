On aika vetää poliittisesti yhteen Suomi-Areenan ja Pori Jazzin juoruanti.

Ensi kevään eduskuntavaalit: Jos kokoomus menettää nykyiset gallup-asemansa, syyllinen löytyy niin sanotulla Niinistö-metodilla: peiliin katsomalla.

Demarit ovat niin pääministerin virkaa kantavan tyyliniekkansa varassa, että edes Krista Kiurun paluu ei auta. Sellaistakin henkeä on, että ei sote-Kristaa enää edes kaivata. Hänen viimeiseksi saavutuksekseen jäi Kirsi Varhilan tuuppaaminen Satakuntaan.

Keskusta on ristinyt kätensä jo kainaloihin asti, jotta edes nykyinen gallup-kannatus säilyisi. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö puolue halua hallitukseen myös tappion päivinä. Keskusta on suomenkielisten RKP, jolle käy mikä tahansa kokoonpano koska tahansa.

Keskustan onneksi porvarihallitus on yhtä mahdollinen kuin sinipuna. Demareiden ja kokkarien välejä kalvaa rotan lailla pieleen mennyt, mutta silti toteutunut sote-uudistus, joka kaatuu seuraavalle hallitukselle.

Persuille voi tulla sittenkin jytky, tai ehkä ei sittenkään. Hallitukseen senkin on silti päästävä korpivaellusvuosiensa jälkeen.

Vihreät, vassarit, kristilliset ja ketä niitä onkaan haluavat myös edustajansa istumaan ministeriautoon, jos ovessa on pieninkin rako.

Presidentinvaalit 2024: Kokoomus elää ja voi näkökulmasta riippuen joko hyvin tai huonosti sen varassa, että Firenzen professori Alexander Stubb pyrkii täyttämään Porin vävypojan Sauli Niinistön tyhjät saappaat. Haastaako edes Etelä-Pohjanmaan kova naama Paula Risikko?

Demareilla on vähän sama tilanne kuin kokoomuksessa. Aiemmin varteenotetut kandidaatit ovat menettäneet tai sössineet asemansa, joten ruusunpunaisesta ehdokasmunasta kuoriutuu Jutta Urpilainen.

Ville Niinistö joutuu odottamaan vihreiden vuoroaan yhä, jos taas Mäntyniemeen pyrkivän Pekka Haaviston kaapista ei löydy uusia salaisia luurankoja.

Persut haastaa Jussi Halla-aholla, mutta Laura Huhtasaari olisi mukava bonus. Kepu ratsastaa Olli Rehnillä, jonka Simply Red -fanivaimo Merja on jo aloittanut vaalikampanjan halaamalla Olliaan myös Pori Jazzin lauantai-illassa. Aiemmin lähinnä politiikan risteilyisäntänä tunnettu Antti Kaikkonen tekee tosin kovaa nousua, mutta hänellä taitaa olla nyt muita kiireitä.

Mustaksi hevoseksi ei käy ainakaan Harry Harkimo. Hän ei lue käsikirjoitusta edes omasta tv-ohjelmastaan. Miten hän pysyisi sovitussa haastavammissa tehtävissä?

Joten eiköhän kokeilla taas poikkeuslakia. Jatkakoon Sauli, jos Jennikään ei halua presidentiksi. Poikkeuslakia ei kyllä voi esittää kukaan muu kuin Suomen uskotuin mies Mika Aaltola.

Lopuksi on syytä valita naistenviikon kunniaksi vuoden kesämies Satakunnassa. Hän on politiikan special one Juha Korkeaoja.

Hänelle hyvinvointialueen haasteet ovat tehneet hyvää. Jos menet Ilmajoen musiikkijuhlille, hän on siellä. Jos käväiset Suomi-Areenassa tai Pori Jazzissa, hän on siellä. Hän on melko varmasti kaikkialla.

Mihin hän vielä pyrkiikään?

Kirjoittaja on kekkoskauden syvämuokkaama entinen politiikan toimittaja.