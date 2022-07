”Tilaisuuden suosio yllätti järjestäjän.”

Konsulttiyhtiön Rud Pedersenin Esa Suominen kommentoi tilannetta, kun ravintola Borgin istumapaikat eivät meinanneet riittää keskiviikkoaamun taustatilaisuudessa.

Aiheena oli keskustella tulevasta hallitusohjelmasta ja paikallisväriä edustivat hienosti raumalaiset kansanedustajat Kristiina Salonen (sd.) ja Matias Marttinen (kok.).

Suomisen kommentti kuvaa hyvin Suomi-Areenaa – jälleen kerran.

Toki tulevat vaalit aktivoivat päättäjiä, mutta ei taustatilaisuuden aihe mikään tajunnan räjäyttävä ollut.

Näin on myös useassa Suomi-Areenan keskustelutilaisuudessa. Aiheita on laidasta laitaan ja mukaan mahtuu myös sellaisia, joille ei pitäisi löytyä kiinnostusta.

Väärin.

Keskustelutilaisuuksiin on riittänyt jo tähän mennessä erinomaisesti väkeä.

Kansalaisten osallistuminen on ollut huimaa. Yhteiskunnallinen keskustelu kiinnostaa ja innostaa.

Porin torista on muodostunut selvästi pääpaikka, kun taas Raatihuoneen puiston keskustelulavan roolia on selvästi pienennetty. Rantalava on varsin toimiva ja erilainen foorumi.

Kirjuriluodon väittelylavan rooli ja suosio on vielä hieman jäsentymätön.

” Suomi-Areena on länsimaisen demokratian riemujuhlaa. Siitä kuuluu ja siitä saa nauttia.

Keskustelufestivaalin merkitys asettuu oikeisiin mittasuhteisiin, kun mietitään ajankohtaista tilannetta Venäjällä ja Ukrainassa.

Meillä on vapaus osallistua, kuunnella erilaisia näkökulmia ja käyttää omaa sananvapauttamme – ilman pelkoa. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan edelliset sukupolvet ovat tehneet vuosikymmeniä työtä tämän kaiken eteen.

Suomi-Areena on länsimaisen demokratian riemujuhlaa. Siitä kuuluu ja siitä saa nauttia.

Ajankohtaisesta Suomi-Areenasta voi tehdä myös erilaisia havaintoja ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Kuluvan vuoden ilmiö on ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Aaltolan esiintymiset nauttivat hurjaa kansansuosiota ja hän vastaa odotuksiin. Aaltolalla on edelleen uutta ja tuoretta sanottavaa.

Oli upeaa nähdä, kun Aaltola liikkui puolisonsa ja vauvanrattaiden kanssa Porin illassa. Hänellä riitti juttukavereita ja aikaa keskusteluun.

Tiistain perinteiset kansanedustajat lauteilla ja puheenjohtajatentti kiinnostivat edelleen erinomaisesti. Tangokuningatar Heta Halosen esiintyminen torilavalla oli iso tapahtuma.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan päätoimittaja