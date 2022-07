Rauma on pettävän idyllinen kuin Midsomer ja omintakeinen kuin Twin Peaks, kirjoittaa Markus Kuokkanen.

Arvoisa Netflix, kun teette päätöksiä seuraavan menestyssarjan tuottamisesta, rohkenen ehdottaa vierailua Satakuntaan. Täältä löytyy pikkukaupunki, jossa on kaikki ainekset painostavaan nordic noir -tarinaan. Rauma on pettävän idyllinen kuin Midsomer ja omintakeinen kuin Twin Peaks.

Tarina kirjoittaa itse itsensä.

Uneliaan pikkukaupungin rauha järkkyy, kun purjelaivahotellin karaoke-tiloissa tapahtuu brutaali pitsimurha. Uhri on nyplätty kiinni ruuman kattoon. Poliisille on heti selvää, että kyse ei ole tavanomaisesta nypläyspiirien välienselvittelystä.

Kalatorille laskeutuva Europolin helikopteri keskeyttää Keskusrikospoliisin tutkinnan. Ranskan ja Saksan hallitukset ovat painostaneet Europolia toimiin, sillä murhaaja on astunut isoille varpaille. Uhri on ydinvoimaloita rakentavan kansainvälisen konsortion tilintarkastaja. Korkean profiilin murhia ratkonut kovanaama Frankfurtista ottaa tutkinnan haltuun.

” Kuulusteluissa paljastuu yhteisöä hallitseva kultti, jonka maailmankuvaa ulkopuolisen on vaikea ymmärtää.

Outo levottomuus kalvaa etsivää Rauman mukulakivikaduilla. Paikalliset tuntuvat varautuneilta ja joka talon ikkunalla istuu posliinikoiria, joiden katseessa on jotain häiriintynyttä.

Pian puutalokaupungin hygge alkaa rakoilla. Kuulusteluissa paljastuu yhteisöä hallitseva kultti, jonka maailmankuvaa ulkopuolisen on vaikea ymmärtää. Kultin keskiössä on nuhjuinen paikallinen urheilusarja. Sen voittaminen tuntuu olevan viime kädessä ihmisille tärkeintä. Moni vihjaa, että tälle toteemille on uhrattu paljon.

Kun etsivä hahmottelee yhteyksiä hotellihuoneensa seinälle, hän tajuaa yhtäkkiä, kuinka laajalle salaliiton lonkerot yltävät. Kultin toimintaan rahaa pumppaava siivousfirma näyttää toimivan kaikkialla.

Se siivoaa Keskusrikospoliisin työhuoneet ja firman logo löytyy myös hotellihuoneen vessaharjasta. Europolille lähtevät raportit alkavat kuulostaa yhä vainoharhaisemmilta. Pahaenteiset posliinikoirat tulevat uniin.

Kaupungin rajan tuolla puolen avautuu portti syvyyksiin. Siellä on kohti maan ydintä kurkottava ydinjätehauta, jonka vertauskuvallista potentiaalia ei käsikirjoittaja voi vastustaa.

Onkaloon peitellään sivilisaation pirullisimmat ongelmat. Se on iso kaappi yhteisille luurangoille, etsivä miettii viiksiään filosofisesti sukien. Pian taskulamppujen valokeilat lakaisevat maanalaisen labyrintin käytäviä.

Pimeydestä löytyykin vastauksia. Olkiluotoon oppaaksi lupautunut lupsakka laivakokki tunnustaa, että hän tietää murhan taustat. Se oli traaginen sotku, pilkkuvirhe ydinvoimakonsortion vanhassa sponsorimaksussa.

Ylimääräisten rahojen palautus olisi helppo hoitaa, mutta ei juuri nyt – ei ihan vielä, kun rahat tarvitaan kanadalaisen huippuhyökkääjän palkkaan ja mestaruus on niin lähellä. Tilintarkastajan ajoitus oli epäonninen.

Europolin miehellä kestää hetki ymmärtää tämän tiedon merkitys. Kun ydinhaudan portti kumahtaa kiinni, hän jää yksin pimeyteen muutaman jääkauden ajaksi. Siivousfirma siivoaa jäljet.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan kesätoimittaja Raumalta.