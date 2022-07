Lapualla nuoriso ilmeisesti tylsyyttään hyökkäsi Pride-kulkuetta vastaan. Täysin tuomittavaa, kuten Lapuan historiassa muutama muukin seikka.

En silti malta olla palaamatta kirjoitukseeni, joka toimituksen ystävällisen ja epävirallisen huomion jälkeen jäi vuosia sitten julkaisematta joko epäsoveliaana tai silloisen henkilökohtaisen Yyterin intressini takia: Nakurannan juna.

Sikses minulla ei ole mitään naturisteja vastaan, jos vaan ovat päässeet irti arjalaisfilosofiastaan (se, joka ei tunne historiaa, ottakoon selon). Yyterissäkin sain kerran ystävällistä apua ilkosillaan olleilta nakupelleiltä, kun veneeni ajautui hieman liian lähelle hietikkoa nudistirannan läheisyydessä. Itsekin keskityin silloin liiaksi muuhun kuin navigointiin.

Ymmärrän kaikkia seksuaalisia suuntauksia ja muun sukupuolisia. Moni hyvä ystäväni on homo- tai bi-seksuaali. Sukupuolensa vaihtaneitakin ystäväpiiristä löytyy.

Järjellistä, että suvaitsevaisuudelle halutaan osoittaa tukea, mutta paikoin on mennyt yli – myös monen yllä sanotun mielestä. Ehkä liikaa alleviivausta.

Media ei ollut millänsäkään, kun Yyterissä alueella, jossa myös lapsia kulkee, harrastettiin sellaista, mitä lasten ei pitäisi nähdä. Lähinnä tuomittiin heidät, jotka esittivät kritiikkiä. Tätä oli tai on tämän päivän suvaitsevaisuus. Ei kai sentään. Asia haluttiin vain vaieta.

Muitakin kuin heteroja on, ja tämä koskee tietenkin myös päättäjiä. Olen ylpeä niistä päättäjistä, jotka ovat ymmärtäneet ja uskaltaneet kertoa oman tarinansa. Sen sijaan en pidä äänestäjiäänkään kohtaan reiluna sitä, että moni ei sitä kerro. Vaikka kyse on yksityiselämästä, päättäjä on julkinen henkilö. Sen minkä kollegat tietävät, saisivat tietää myös äänestäjät.

Selvyyden vuoksi sanottakoon, että olen kirjoittanut lakiasioista myös Setan lehteen. Tosin siitäkin tehtiin vääriä johtopäätöksiä, kuten taisi käydä entiselle Tasavallan Presidentillekin, järjestön entiselle puheenjohtajalle. Me too ei ole aivan vieras käsite minullekaan. Lopetin pitkäksi aikaa ravintoloissa käymisen perseelletaputtelijoiden vuoksi.

Kirjoituksessani Yyterin nakurannasta, jota ei julkaistu, esitin sen sulkemista. Ajatus oli silloin häpeällinen. Kuinkas sitten kävikään. Yyteri pitkästä rannastaan ja monista mahdollisuuksistaan huolimatta on entistäkin miellyttävämpi paikka ilman sitä nakurantaa.

Sampsa Kataja

Kirjoittaja on porilainen asianajaja, varatuomari, kaupunginvaltuutettu (kok.) ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.