Sijoitusmarkkina on ollut viime aikoina turbulenssissa. Viimeiset reilu puoli vuotta korkealla olevat kurssit, kohoava inflaatio, epävarmuus tulevasta ja tietysti Ukrainan sota ovat heilutelleet kursseja. Moni sijoituskohde on menettänyt arvoaan huomattavasti.

Keskimäärin osakemarkkina on laskenut 20–25 prosenttia huipuistaan. Keskimääräistä kehitystä vähemmän ovat laskeneet yhtiöt, jotka tekevät hyvää tulosta, ja joiden kurssitaso ei ole ollut juurikaan sidoksissa tulevaan kasvuun. Tällaisia ovat Suomessa vaikka UPM-Kymmene tai Sampo.

Keskimääräistä huonommin ovat kehittyneet yhtiöt, joiden arvo on perustunut tuleviin voittoihin. Erityisen huonosti on käynyt yhtiöille, jotka eivät ole koskaan voittoa tehneetkään, vaan arvo perustuu pelkästään kasvuun. Tällainen on esimerkiksi suomalaisen Woltin ostanut Doordash, jonka arvo on laskenut reilu 70 prosenttia. Ja koska Woltin osto maksettiin Doordashin osakkeilla, myös hurja kauppahinta on sulanut samassa suhteessa.

On kyseenalaista, onko bitcoin sijoituskohde ollenkaan. Bitcoinin arvo on kuitenkin laskenut suurin piirtein saman verran kuin Doordashin osakkeen. Jos Doordashin arvon määrittäminen on vaikeaa, vielä vaikeampaa on bitcoinin arvon määrittely.

Bitcoinin arvo ei perustu mihinkään. Bitcoin ei tuota omistajalleen tulovirtaa eikä sitä käytännössä käytetä myöskään maksuvälineenä. Tosin jotkut välittäjät ilmoittavat maksavansa bitcoin-talletuksille korkoa, mutta kyseessä taitaa olla lähempänä pyramidihuijausta oleva tulovirta kuin todellinen tuotto.

Myös osakkeiden arvot heilahtelevat paljon. Erityisesti, kun näkemys tulevasta on epävarma, päivittäinen heilunta voi olla suurta. Esimerkiksi Nokian Renkaat ja Fortum ovat heiluneet Ukrainan sodan aikana hyvin paljon, kun on arvioitu sodan vaikutusta yhtiöiden tuloksiin.

Yhtiön osakkeen hinnan taustalla on kuitenkin niin sanottuja ”fundamentteja”. Käytännössä kyse on melko helposti arvioitavasta nykyisestä voitollisuudesta tai sitten vaikeammin arvioitavasta tulevasta voitollisuudesta. Nämä fundamentit määrittävät osakkeelle hinnan – joka sitten heiluu, kun arviot muuttuvat.

Kryptovaluuttojen hinnat eivät perustu mihinkään. Bitcoinin hinta on viime viikot heilunut noin 20 000 dollarissa. On absurdi kysymys, miten hinta kehittyy tulevaisuudessa. Bitcoinin arvo voi vuoden päästä olla aivan yhtä hyvin 0, 25 000 tai 50 000 dollaria. Tai jotain muuta.

Arvo voi olla mitä vain, koska arvo ei perustu mihinkään. Tästä syystä bitcoiniin ei kannata sijoittaa. Kyseessä on pelkkä spekulatiivinen olio, joka on hämmentävän pitkään pitänyt pintansa. Ennemmin tai myöhemmin bitcoin jatkaa laskuaan ja menettää arvonsa. Sitten ihmetellään, miten kukaan siihen koskaan luotti.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.