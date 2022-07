Ihmisen elämää voisi kuvata laivana, joka lipuu leppoisasti vuodesta toiseen uusille saarille. Näiltä välipysäkeiltä saadaan kerättyä aluksen kannelle aarteita tai sitten ei. Tärkeintä on se, mitä jokainen saarivierailu opettaa. Näin ihminen pystyy pitämään tiukemmin laivansa ruorista kiinni.

Entä jos jokin saari jää välistä? Mitä kaikkea silloin menettää?

Monilta on lapsuudessa jääneet tietyt vauraat välipysäkit väliin. Silloin lopputulos voi olla kehuksi kiedottu lause: “Olet niin kypsä ikäiseksesi!”

Toki kyseisen lausahduksen asiayhteys on merkittävä: opettajalta se voi tarkoittaa älyllisen kasvun merkkejä, mutta psykologin suusta se voi tarkoittaa jotain ikävämpää. Moni on kasvanut epävakaissa oloissa, kaukana turvallisuuden tunteen kehästä. Tällöin ainut vaihtoehto on ollut pikkuaikuiseksi kasvaminen.

Näille lapsille kypsyys ei ole kehu, vaan ikävä muistutus menetetystä lapsuudesta.

Kaikki eivät ole saaneet olla lapsena lapsia ja teininä teinejä. He olisivat itsensä kasvattamisen ja hengissä selviämisen sijaan mieluummin leikkineet legoilla, niin kuin muut ikätoverit.

Pakkoaikuistuminen saattaa valitettavasti jäädä piiloon. Olen kuullut psyykkisesti oireilleista lapsista, joiden oireilua ei olla huomattu, sillä “he ovat niin rauhallisia, vastuuntuntoisia ja kypsiä lapsia”.

Satakunnan Kansan artikkelissa Tätä on grooming, josta jo 8-vuotiailla on kokemusta – ”Vaikutat ikäistäsi tosi paljon kypsemmältä” on imarteleva kommentti, joka enteilee usein pahaa (22.6.2022) mainitaan, miten “olet niin kypsä ikäiseksesi”. Se on groomauksen uhriksi joutuneelle lapselle tuttu kommentti.

Itse muistan, miten 13-vuotiaana ajattelin olevan hienoa, kun minua kehuttiin vanhemmaksi rintojeni koon vuoksi. Jälkeenpäin en ymmärrä, että miksi. Olin lapsi, kuten seitsemäsluokkalaiset ovat – oli kuppikoko sitten mikä tahansa.

On siis syytä kysyä, miksi tässä yhteiskunnassa on hienoa olla “ikäistään kypsempi”? Elämä on pitkä kasvutarina, jolloin jokainen viisastuttava välipysäkki on erityinen. Ne kerryttävät pikkuhiljaa kypsyyttä kasvupankkiin.

Itse en halua olla ikäistäni kypsempi, sillä minulla ei ole kiire aikuisten maailmaan. Pakonomainen aikuisteatteri olisi esteenä nuoruuden elämänvaiheen aarteiden etsimiseen.

Kypsyys ei ole maali, johon juostaan kilpaa.

Taustalla voi olla monella lapsella tai nuorella trauma, joka on pakottanut luopumaan lapsen roolista. Henkinen kypsyys on laiha lohtu nuorelle aikuiselle, jonka sisällä asustaa lapsuuttaan kaihoava lapsi.

Tämä on hyvä ottaa huomioon, jotta kukaan ei joutuisi elämänsä merellä jättämään väliin yhtäkään ainutlaatuista saarta.

Kirjoittaja on Huittisissa asuva tämän kevään ylioppilas.