Tyttöihin ja naisiin kohdistuva ahdistelu ja väkivalta on isosti esillä. Se on hyvä. Olen puhunut ja kirjoittanut paljon aiheesta vuosien varrella.

Katsoin viime viikolla Kahdeksan surmanluotia kokopitkänä. Se sai miettimään vähäosaisten miesten asemaa tässäkin ajassa. Toisaalta, onneksi Mikko Niskanen ei ehtinyt nähdä sitä päivää, kun elokuvan esikuva pääsi vankilasta ja tappoi paljon kärsineen vaimonsa.

Rikkaat valkoiset miehet ovat maailmassa kaikkein etuoikeutetuimpia. Mutta mitä siitä vallasta valuu kerrostalolähiöiden tai maaseudun köyhille, yksinäisille, ehkä sairaille tai päihdeongelmaisille miehille? Ei yhtään mitään.

Tuhansien vuosien yksipuolisen historian vuoksi on toki tärkeää nostaa naisten asiaa esiin. Teen sitä itsekin. Mutta eivät ne Kiannon tai Niskasen kuvaamat pientilalliset ole entisaikanakaan herroilta ja rouvilta edes murusia saaneet, saati jääneet historiaan.

Miehissä on eniten syrjäytyneitä, miehet pääsevät avioeron jälkeen hitaammin uuteen elämään kiinni. Asevelvollisuus rikkoo räikeästi tasa-arvolakia, ja moni mies kokee tulevansa huoltajuusasioissa sivuutetuksi. Samalla yhä ajatellaan, että miehen pitää elättää perheensä, olla naista pidempi ja rikkaampi, ota se kuin mies, miehet eivät itke, tilataan sulle hamekangasta ja niin edelleen.

En lähde naisena määrittelemään, mitä mieheys on tai mitä sen pitäisi olla. Mies saa olla juuri niin maskuliininen machoäijä kuin haluaa, jos ei satuta muita.

Ongelma on se, että kaikki eivät ole. Naisilla on sukupuolen presentaation sisällä enemmän liikkumavaraa. Naisella voi ahdasmielisessäkin pitäjässä olla lyhyet hiukset ja housut. Miehelle meikissä ja hameessa nauretaan. Toki se liittyy siihen, että feminiinisyyttä pidetään vähempiarvoisena.

Mutta miksi miehiin kohdistuvasta väkivallasta puhutaan niin vähän? En tunne yhtään miestä, jota ei olisi koskaan lyöty.

Ahdistelu taas on tabu. Jos tekijänä on toinen mies, asia saattaa hävettää homofobian vuoksi. Ja jos tekijänä on nainen, löytyy aina naureskelijoita. ”Kyllä minua saisi vähän ahdistellakin reh reh”, tai surullisenkuuluisa hätäkeskuspuhelu, jossa poliisi kysyi mieheltä "otatsä naiselta pataan?”

Nyt moni ajattelee, että kuka lyö ja tappaa tilastollisesti eniten muita miehiä? Kuka suorittaa suuren osan seksuaalisesta ahdistelusta? Niin. Ei sillä, etteikö naisten tekemää väkivaltaa jäisi piiloon, mutta kuitenkin. Sitä tärkeämpää olisi, että mieskin voisi puhua ahdistavista kokemuksistaan ajoissa. Usea väkivallan tekijä on entinen kokija. Jos siihen puututtaisi ajoissa, ehkä vahinko ei lähtisi kiertämään.

Pidän tietenkin edelleen tärkeänä naisten ja lasten suojelua ja turvallisia tiloja, enkä ole lopettanut sen aihepiirin asian ajamista. Mutta ei ole nollasummapeliä eli keneltäkään pois, jos myös miesten kokemasta väkivallasta puhutaan. Päinvastoin.

Kirjoittaja on porilainen kirjailija.