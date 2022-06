Käsityksemme siitä, kuka on vanha, on muuttunut. Ennen 50-vuotiaat pukeutuivat ja puhuivat kuin olisivat jo elämänsä ehtoopuolella. Nykyään iäkkäät ovat todistetustikin nuorempia kuin vuosikymmeniä sitten.

Lapsena ajattelin, että 40-vuotias on lähes ikäloppu. Olen toki ajat sitten huomannut, kuinka absurdi tuo ajatus on ollut. Äitini on jo eläkeiässä, mutta hänkin on kaikkea muuta kuin vanha.

Mutta kovin kaukana eivät ole ne ajat, jolloin 40-vuotias oli oikeasti vanha. Tuon havainnon olen tehnyt viime aikoina 1980-luvun televisiosarjasta.

Tyttökullat on vuosina 1985–1992 ilmestynyt televisiosarja, joka on vuosien varrella yltänyt useille kaikkien aikojen parhaiden sarjojen listoille.

Sarja kertoo kolmesta keski-ikäisestä ja yhdestä kahdeksankymppisestä naisesta, jotka asuvat yhdessä Miamissa. Suurin osa sarjan tapahtumista sijoittuu leskirouva Blanche Devereaux’n omistamaan taloon, jota asuttavat myös hänen parhaat ystävänsä Rose Nylund ja Dorothy Zbornak sekä Dorothyn äiti Sophia Petrillo.

Sarjan tyttökullat ovat aktiivisia, itsenäisiä vanhoja rouvia, jotka käyvät töissä, harrastavat ja deittailevat. Ehdin katsoa sarjaa melkein kokonaisen tuotantokauden kuvitellen, että hahmot ovat paljon omaa äitiäni vanhempia. Hiustyyleistä, vaatteista, käytöksestä ja puheista päättelin, että heidän täytyy olla yli seitsemänkymmentä.

Olin lentää selälleni, kun kuulin, että Tyttökultien herttaiset vanhat rouvat eivät olleet vanhoja alkuunkaan. Dorothyn Sophia-äiti on kyllä 80-vuotias, mutta Rose, Dorothy ja Blanche sen sijaan ovat 50–55-vuotiaita. He ovat siis suurin piirtein saman ikäisiä kuin viime vuonna julkaistun Sinkkuelämää-sarjan jatko-osan And just like that... päähenkilöt.

Sinkkuelämää-sarjan jatko-osassa Miranda Hobbes ja Charlotte ovat 54-vuotiaita ja Carrie Bradshaw 55-vuotias.

Käsityksemme siitä, kuka on vanha, on muuttunut paljon. Sinkkuelämää-sarjan jatko-osassa päähenkilöt ovat hädin tuskin keski-ikäisiä. Tyttökultien aikaan nelikymppinen nainen oli jo vanha, ehkä jo melkein isoäiti, 55-vuotiaasta puhumattakaan.

Vuoteen 1975 asti Suomessa yli 24-vuotias naimaton oli lain mukaan vanhapiika tai -poika. Nykyään avioliittoon mennään ja ensimmäiset lapset saadaan yhä vanhempina, keskimäärin yli kolmikymppisinä. Viisissäkymmenissä olevalla naisella saattaa hyvinkin olla vielä alaikäisiä lapsia.

Iäkkäät ovat todistetusti nykyään nuorempia kuin neljä vuosikymmentä sitten.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa verrattiin nykypäivän 75–80-vuotiaita 1990-luvulla eläneisiin ikätovereihin. Tulokset osoittivat, että nykyisten 75–80-vuotiaiden miesten ja naisten lihasvoima, kävelynopeus, reaktionopeus, sanasujuvuus, päättelykyky ja muisti ovat nykyään huomattavasti parempia kuin saman ikäisillä yhdeksänkymmentäluvulla.

On ilahduttavaa ajatella, että vaikka ikääntymistä ei voi välttää, vanhaksi ei kuitenkaan tarvitse vielä pitkään aikaan tulla.

Kirjoittaja on toimittaja.