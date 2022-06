Maailmaa uhkaa laaja ruokakriisi, johon on useita syitä. Ukrainan sota, muut käynnissä olevat konfliktit, äärimmäiset sääolot ja koronaepidemian pitkittyneet vaikutukset saavat sen aikaan. Ruoan ja polttonesteiden samanaikainen hinnannousu uhkaa syöstä miljoonia ihmisiä äärimmäiseen köyhyyteen ja nälkään. Tästä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja Maailman ruokaohjelma WFP varoittavat meitä tuoreessa raportissaan.

Järjestöt vaativat kiireellisiä humanitaarisia toimia pahimmin nälänhädästä kärsivillä alueilla, joissa tilanne synkkenee kesäkuukausina. Ukrainan sota on maailmanlaajuisesti nostanut elintarvikkeiden ja energian hintoja entisestään. Kun tähän yhdistetään ilmastonmuutoksen aiheuttamat tulvat tai kuivuus, voidaan paikoin puhua katastrofista. Ennusmerkit ovat pahemmat kuin aikoihin.

Meillä Suomessa ja Satakunnassa ei ruoka ole loppumassa. Noin 80 prosenttia täällä kulutetusta ravinnosta on kotimaassa valmistettua. Varmuusvarastot takaavat, että mahdollisesta katovuodestakin selviäisimme ongelmitta. Voi olla, että jokin yksittäinen tuote tai raaka-aine puuttuisi myymälän hyllystä. Pitäisi ehkä vaihtaa toiseen tuotemerkkiin.

Sen sijaan kaupan kassakuitin loppusumma kertoo, että kriisiaika näkyy nyt kukkarossa. Kohta varmasti liikutaan keskimäärin kymmenen prosentin menokasvussa. Se tuntuu jo kuluttajalla arjen taloudessa. Kun siihen ynnätään päälle polttoaineen, sähkön, veden ja lainakorkojen hinnannousut, isku on raju, vaikka jonkun niistä pystyisikin taklaamaan.

On selvää, että ruoan tuottajalle on maksettava korvausta kohonneista tuotantokustannuksista. Se nostaa tuotteiden kuluttajahintaa. Esimerkiksi säkyläläinen Sucros on tällä sopimuskaudella jo kolmesti korottanut viljelijälle sokerijuurikkaasta maksettavaa korvausta varmistaakseen raaka-aineen saannin myös tulevaisuudessa.

Määrällisesti maailmalla ei ole pulaa ruoasta. Viljakasvien tarjonta on hyvällä tasolla. Tutkimusten mukaan kolmannes maailman ruokakasveista käytetään eläinten rehuksi tai polttoaineeksi.

Ruoan hinnannousu johtuu suurelta osin keinottelusta. Sijoittajat ovat haistaneet tilinteon paikan ja rynnineet perushyödykemarkkinoille nousevien hintojen toivossa. Markkinavoimilla ei ole moraalia. Tämä on karua kerrottavaa nälkää näkeville.

Osassa maailmaa ruokapula kärjistyy varmasti äärimmilleen ja aiheuttaa laajasti nälänhätää. Siitä puolestaan saattaa seurata massiivinen pakolaisaalto, josta kehittyy ongelmia myös maille, joilla ei varsinaista omaa ruokakriisiä olekaan. On mahdollista, että nälkäpakolaisia käytetään myös poliittisiin tarkoituksiin.

Ruokakriisin helpottamiseksi tarvitaan laajaa avustustoimintaa YK:n johdolla.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.