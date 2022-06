Viikonloppuna Porissa myytiin hotellihuoneissa ei-oota. Majoituskapasiteetti ei riittänyt vastaamaan tapahtumakaupungin tarpeita.

Kaupungissa järjestettiin suuret yleisurheilukilpailut, muutama seminaari, puoluekokous, teatterifestivaali ja Pelle Hermannin elokuvaakin kuvataan parhaillaan. Kohtalainen startti tapahtumakesään, kun areenat, musiikkifestarit ja konsertit ovat vasta edessä.

Kirjurinluodon hotellihanke on antanut odottaa itseään. Uskoa hotellin toteutumiseen vielä on, mutta paraatipaikalle rakentamisessa vaatimustaso on kova. Kaupunkikuvatoimikunta joutuu pitämään silmän kovana ja pään kylmänä. Konttiterassit eivät Kirjuriin sovi.

Joen eteläpuolella ravintolan yläkertaan rakentui muutama vierashuoneisto. Naapurissa on tilaa ja vanhaa rakennuskantaa, jolle toivoisi myös hyötykäyttöä. Näkymät ja sijainti festivaalejakin ajatellen olisivat hulppeat.

Keskustan hotelleja uudistetaan jatkuvasti, ja vireillä on nytkin useampia uudistuksia. Vauhtia on antanut Kilpailuvirasto, joka on huolehtinut, että liian pulleaksi kukaan ei pääse.

Yyteri ja Meri-Pori ovat kaupungin kehittämisen kärjet. Majoituspula kesäisin on huutava. On rakennettu ja rakennetaan, mutta isommallekin vaihteelle on akuutti tilaus. Odotukset Virkistyshotellille ovat korkeat.

Majoituskapasiteetin rakentaminen on käynnissä, ja uusia hankkeita on vireillä myös Reposaaressa.

Ei, en puhu Villa Londonista. Nykysäädöksillä se pysyy henkilökohtaisena pensionaattina ainakin lähivuosikymmenet.

Korona muutti matkailukäyttäytymistämme pysyvästi. Ilmastosyyt, oman maan helmien löytäminen ja viikonlopun irtiotto omassa kaupungissa ovat tulleet jäädäkseen. Ilmaston kuumeneminen Euroopassa ajaa toisaalta sekin matkailijoita inhimillisemmän ilmaston Suomeen.

Pori ei ole tehnyt työtä tapahtumakaupunkimaineensa eteen turhaan. Brändityö, joka on ennen kaikkea sisältöjä, on kantanut hedelmää. Aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Vireys luo vireyttä.

Kun kysyntää on, siihen kannattaa vastata. Rohkeiden yritysten ja yrittäjien lisäksi tällöin tarvitaan ketterää kaavoittajaa ja nopeita lupaprosesseja. Laadusta tinkimättä.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja, varatuomari, kaupunginvaltuutettu (kok.) ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.