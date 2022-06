Suurten ikäluokkien ikääntyminen lisää hoivan tarvetta merkittävästi seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Kun yhteiskunnan apu ei riitä, luotetaan siihen, että kyllä omaiset hoitavat.

Hei, sinä ruuhkavuosia tarpova, elämäsi keskipäivään ehtinyt ihminen. Oletko miettinyt, miten pystyisit oman työsi ja arkesi ohella hoitamaan myös ikääntyvät vanhempasi?

He ovat luultavasti vielä elämänsä kunnossa, ehkä edelleen mukana työelämässä tai vireitä eläkeläisiä, jotka tarpeen tullen auttavat sinua ja perhettäsi lastenhoidossa ja muissa askareissa.

Tulee kuitenkin aika, jolloin roolit kääntyvät. Elämän loppusuoralla avuntarve kasvaa meistä jokaisella, vaikka elinikä onkin venynyt ja toimintakyky säilyy entistä pidempään.

Miksi tätä asiaa pitäisi nyt erityisesti miettiä?

Siksi, että suurten ikäluokkien ikääntyminen lisää hoivan tarvetta merkittävästi seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on Suomessa jo yli 780 000.

Esimerkiksi Pirkanmaalla vanhusten kotihoidon tarve kasvaa jopa kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna jo vuonna 2035. Vuoteen 2040 mennessä sekä ikäihmisten palveluasumisen että ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvavat 81 prosenttia. Konsulttiyhtiö FCG:n laskelmat perustuvat väestöennusteeseen ja oletukseen, että palvelutarve pysyy samana kuin tähänkin asti.

EN LUOTTAISI siihen, että yhteiskunta selviytyy tästä kunnialla. Vanhustenhoidon alennustila on Suomessa kestopuheenaihe ja häpeätahra. Kotihoidossa neljäsosa yksiköistä joutuu jo nyt pärjäämään riittämättömällä henkilöstöllä.

Yksinomaan vanhuspalveluihin tarvittaisiin jo ensi vuonna 7 500 työntekijää lisää. Vuoteen 2035 mennessä sosiaali- ja terveydenhuoltoon pitää taikoa 200 000 uutta työntekijää.

On turha kuvitella, että sellaista määrää uusia ammattilaisia löytyy mistään, vaikka nostaisimme hoitajien palkat pilviin ja houkuttelisimme apuvoimia ulkomailta.

Me hyvinvointiyhteiskunnan kasvatit olemme tottuneet siihen, että lapsillamme on oikeus päivähoitoon ja julkiset palvelut pelaavat. Vanhustenhoidossa se ei ole itsestään selvää. 75 vuotta täyttäneellä on toki lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin, mutta moniammatillisen tiimin näkemys avun tarpeesta on usein toinen kuin ikääntyneen itsensä tai hänen läheistensä.

Ympärivuorokautiseen hoivaan ”pisteet” riittävät vasta siinä vaiheessa, kun vanhuksen pää tai jalat eivät enää pelaa. Karusti voisi sanoa, että tehostettu palveluasuminen on muuttunut terminaalihoidoksi.

Kun yhteiskunnan apu ei riitä, luotetaan siihen, että kyllä omaiset hoitavat. Rakkautta ja halua siihen voi löytyä, mutta nykypäivän tiukaksi viritetty työelämä tekee yhtälöstä tukalan.

Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty ikääntyneiden hoitovapaata. Kansantalouden kannalta on kuitenkin kestämätön ajatus, että työikäiset ihmiset jäävät kotiin hoitamaan vanhempiaan.

Kirjoittaja on toimittaja.