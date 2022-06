Rajoituksia ei enää ole näköpiirissä, mutta koronan varjo heijastuu kuluttajien käytökseen.

Riemukkaat, vapautuneet ajat ovat koittaneet niin kesätapahtumien järjestäjille kuin meille kaikille – kesätapahtumien potentiaalisille osallistujille.

Kun kaksi koronarajoitusten leimaamaa vuotta on takana, kesästä 2022 on alettu puhua kaikkien aikojen tapahtumakesänä. Miksipä ei olisi – pienempiä ja isompia festivaaleja ja muita tapahtumia on pilvin pimein, ja ihmisten uskotaan liikkuvan tavallista enemmän, kun koronakesien kurimus on vielä tuoreena mielessä.

Muistot viime vuosien peruuntuneista tapahtumista ovat tuoneet mukanaan sen, että ihmiset eivät pidä kesätapahtumia enää itsestäänselvyyksinä. Tämän takia moni nauttii tapahtumista täydemmin siemauksin kuin takavuosina.

ALKAVA viikonloppu Pohjois-Satakunnassa on osuva esimerkki siitä, millainen runsaudensarvi erilaisia tapahtumia on käsillä.

Kankaanpäässä juhlitaan kaupungin 50-vuotisjuhlaa toritapahtumassa lauantaina. Kakkukahvien lisäksi ohjelmassa on muun muassa valtuuston kokous.

Samaan aikaan käynnistyy Siikaisten Päivät -tapahtuma, jossa sukelletaan nostalgiaan muun muassa 1990-luvun retropelien ja Pellolta leiväksi -näytöksen kautta. Pääesiintyjänä laulaa Siikaisista ponnistanut iskelmätähti Jaana Lammi.

Jämijärveä kierretään lauantaina Avoimet Pihat -tapahtumassa. Osallistujat pääsevät tutustumaan kunnan alueella 30 kohteeseen, jotka tarjoavat monenlaista aktiviteettia pihakirppiksistä poniratsastukseen. Onpa innokkailla myös harvinainen mahdollisuus kavuta Jämijärven kirkon torniin.

Karviassa pyörähtävät käyntiin kesäteatteriesitykset, Honkajoen Pesämäessä puolestaan kaasutellaan jokamiehenluokan Suomen mestaruudesta, ja niin edelleen.

TÄHTIMERKIT ovat siis kohdallaan kaikkien aikojen superkesää varten – vai ovatko sittenkään?

Hämmästyttävän suuri määrä festivaaleja ja muita tapahtumia on jo ehditty perua eri puolilla maata, myös Lounais-Suomessa. Syynä on useimmiten heikko lippumenekki, minkä takia kustannusten kattaminen on käynyt tapahtumajärjestäjille mahdottomaksi.

Vähäisen lipunmyynnin taas oletetaan johtuvan siitä, että ihmiset panttaavat lippujen ostamista viime tinkaan. Korona on jättänyt perinnökseen tietoisuuden siitä, että tapahtuma saatetaan perua, eivätkä kuluttajat halua ottaa riskejä.

On siis syntynyt negatiivinen kierre, joka on haitannut etenkin festivaalikartan uusia tulokkaita. Vakiintuneisiin tapahtumiin kuluttajilla on lujempi luottamus, eivätkä ne ole kärsineet tilanteesta.

KORONAN varjosta huolimatta – mahtavaa tapahtumakesää kaikille! Osallistukaa ainakin oman kunnan ja lähikuntien pieniin, sympaattisiin tapahtumiin!

Kirjoittaja on toimittaja.