Suomi on sääntelyn luvattu yhteiskunta, ja kyllähän ylenmääräinen sääntely välillä harmittaa.

Työterveyslääkäri määräsi minulle kynsinauhan tulehdukseen emulsiovoidetta. Apteekissa olisi ollut kyseisestä lääkkeestä voide tai kyseinen emulsiovoide suurempana pakkauksena, mutta kyseistä kokoa kyseistä emulsiovoidetta ei ollut ja lääke jäi saamatta.

Ymmärrän olevani etuoikeutettu ja kykenin saamaan helposti yhteyden erinomaiseen työterveyslääkäriini. Hän vaihtoi reseptin emulsiovoiteesta voiteeseen ja sain lääkkeen kynsinauhan tulehdukseen.

Tavallaan prosessi oli täysin järjetön osoitus epäonnistuneesta sääntelystä ja sääntelyn aiheuttamista kustannuksista.

Kun farmaseutti minulle asiaa pahoitteli, minun oli helppo todeta, että olen töissä pankissa ja tiedän kyllä sääntelyn haasteet. Pankithan ovat täynnä sääntelyä.

Ajatellaan vaikka, että asiakas tulisi pankkiin päivän vanhalla passilla varustautuneena. Asiakasta ei voida palvella, koska passi on vanhentunut. Kuten farmaseutti ei saanut käyttää tervettä järkeä ja vaihtaa voidetta, pankkikaan ei saa käyttää tervettä järkeä ja tunnistaa asiakasta päivän vanhasta passista.

Usein pankissa ongelmia tulee sääntelystä kuolinpesien asioiden hoidossa. Omaiset hoitavat suuressa surussaan vainajan asioita ja tunne on sellainen, että pankille ei kelpaa mikään.

Kuolinpesän kohdallakin sääntelyllä on syynsä. Ei ole mahdollista, että pankki antaisi hoitaa kuolinpesän asioita ja myöhemmin ilmenisi, että osa kuolinpesän osakkaista ei asioita olisikaan hyväksynyt.

Vaikka on helppo löytää järjettömiä sääntelyn aiheuttamia esimerkkejä, sääntely ja sääntelyn toimivuus on yhteiskuntamme vahvuutta. Sääntelystä aiheutuu kustannuksia, kuten vaiva minulle ja lääkärille saada oikea lääke. Toisaalta olen valmis kustannuksiin tietäessäni, että tämä kustannus maksamalla estetään lääkkeiden väärinkäyttöä.

Ja näinhän se on kuolinpesän pankkiasioinnissakin. Vaikka tällä kyseisellä kerralla asiat erittäin todennäköisesti menisivät oikein, voitaisiinko asioiden sujuvan hoitamisen edistämiseksi ottaa kuitenkaan riskiä kuolinpesän varojen käyttämisestä väärin?

Yleisemminkin toimivat instituutiot ja luottamus ovat suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita.

En alkanut apteekissa huutamaan ja vaatimaan esihenkilöä paikalle. En myöskään yrittänyt lahjoa farmaseuttia. Sen sijaan tyydyin, että näin tämä menee ja hoidin asian pidempää kautta oikein.

Näin me suomalaiset toimimme. Luotamme instituutioihimme ja toimimme kuten oikein on. Siksi yhteiskuntamme on vahva.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.