Mukavuus oli etäaikana aliarvostettua, mutta nyt kivoja ihmisiä taas kaivataan

Mikä yhdistää tapaamiani miellyttäviä kanssaihmisiä? Ainakin aitous, taito kuunnella ja läsnäolon kyky.

Kun isot suvut, urheiluporukat ja erilaiset työtiimit kerääntyvät yhteen, meidän täytyy taas opetella olemaan toistemme seurassa. Moni yhteiselon perusasia on etävuosien jäljiltä ruosteessa. Seurassa voi jopa jännittää.

Pian kaivataankin etujoukkoihin ihmisiä, joiden luokse on helppo ja kiva tulla. Sosiaaliset taidot ovat olleet jopa aliarvostettu ominaisuus, mutta nyt maailma tarvitsee toimiakseen mukavia kanssaihmisiä.

Ryhmän palaute koulii ihmistä. Välillä vetäytyminen on toki hyväksi, antaa vapauttakin, mutta pitemmän päälle toisten hienovaraiset viestit ovat kaikille tarpeen. Onneksi ihmisellä on luontainen kaipuu laumansa luo ja sosiaalisuus palkitsee.

TAHTOISIN ITSEKIN yrittää olla seurassa niin, että luon läsnäolollani tilaan enemmän hyvää kuin huonoa tunnelmaa. Mielelläni olisin ilo kanssaihmisille, ainakin suurimman osan ajasta.

Tietenkään kukaan ei voi aina olla aurinkoinen eikä edes kepeää seuraa. Se ei ole tarpeen. Kaikki eivät sosiaalisuuteen aina pysty. Ryhmään kuuluvat sallivuus ja moninaisuus.

Olen viime aikoina uteliaana tarkkaillut, mikä yhdistää tapaamiani sosiaalisesti sujuvia ihmisiä.

1. TILANNETAJU. Mukava ihminen liittyy seurueeseen niin, että hän ei riko tärkeää hetkeä tai intensiivistä keskustelua. Hän tavallaan vain solahtaa hetkeen mukaan ja tuo sitten oman panoksensa yhteiseen aiheeseen. Hän myös ymmärtää, että oma totuus ei ole ikinä se ainoa.

2. AITOUS. Mukavasta ihmisestä on helppo nähdä, millä tuulella hän on. Hän ei vaikuta siltä, että eleet ja sanat ovat ristiriidassa keskenään. Hän on totta, ei toiselle toista ja toiselle toista. Hän ei kuitenkaan äyski jatkuvasti pahaa oloaan viattomien ylle.

3. KUUNTELUN TAITO. Jos ihminen puhuu vain itsestään, hänen seurassaan on uuvuttavaa. Jos pitkät soolot eivät katkea toisten varovaisiin yrityksiin sanoa jotakin, ja äänenvoimakkuus vaan nousee, tunnelma alkaa kiristyä. Toimiva juttelu on puheenvuoron pallottelua ja niidenkin ottamista mukaan, jotka eivät itse varasta valokeilaa.

4. LÄSNÄOLO. Kun kerrot mukavalle ihmiselle asian, hän kysyy lisää ja muistaa sen myöhemmin. Hän ei vilkuile puhelintaan, vaan hän hengittää syvään, asettuu hetkeen ja kuuntelee, koska hän on aidosti kiinnostunut muista. Hän uskaltaa kertoa myös jotain itsestään.

5. AKTIIVISUUS. Mukavalla ihmisellä on myös usein rohkeutta ehdottaa yhteistä tekemistä toisille. Hän siis asettaa välillä itsensä myös alttiiksi torjunnalle, koska hän viihtyy ja luottaa paikkaansa ryhmässä.

Kirjoittaja on toimittaja.