Katselen kuivaa ja kovaa kukkamaatani. Istuttamani perennat näyttävät voivan huonosti. Opettelen hoitamaan puutarhaa. Kuoputan ja möyhennän maata, kitken rikkaruohoja, odotan sadetta. Ehkä se siitä…

”Käy köyhään sydämeeni nyt, Henki totuuden. On siitä kyyneleeni, kun täyttää synti sen. Ei itku, tuska pestä voi sitä vääryydestä. Sen teet Sä, armoinen”. Sydämeni tuntuu yhtä kovalta ja kuivalta kuin kukkamaa. Vaikka kuinka kaivan sitä, en löydä rakkautta, iloa ja rauhaa, vaan kylmyyttä ja kuivuutta. Odotan, kaipaan jotain, lämpöä, iloa, uutta elämää.

”Tunnethan köyhyyteni, näin olen avuton. On kylmä sydämeni tyhjä ja valoton. Vaan kylmyyteen ja vaivaan nyt pyydän tulta taivaan. Toivoni siinä on”. Avuttomuuden ja köyhyyden näkeminen ahdistaa. Pieneksi tuleminen on vaikeaa. Mutta se taitaa olla ainoa tie saada apua, oppia rakastamaan. Sillä avuttomia ja pieniä me olemme kaikki. Avuttomuudessani muistan: on suuri Auttaja, joka tuntee minut. Saan huokailla hänelle, Taivaalliselle Isälle. Hän on luvannut antaa Pyhän Hengen sydämeeni. Henki on puolustajani, mieleni virkistäjä ja lohduttaja. Hän kääntää hellästi katseeni pois omasta itsestäni, kohti Jeesusta, hänen rakkauttaan. Hän muistuttaa: olet Jumalalle rakas, vaikka kuinka köyhänä ja pienenä. Saat iloita ja itkeä Isän sylissä, ihan turvassa.

”Rukoilen, Herra yhä: Henkesi lahjoita. Sytytä valo pyhä, mieleni kirkasta. Yön usvat aamu voittaa, taas uusi päivä koittaa, saan elää armosta”. Kuljen kukkamaalleni. Taivas on antanut sadetta, maa on virkistynyt, kukkaset puskevat uudella voimalla maasta. Minua laulattaa ja naurattaa.

Kirjoittaja on Noormarkun seurakunnan kanttori