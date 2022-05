Monipuolista energiaitsenäisyyttä – Ei mustavalkoista ajattelua

Suomi ja koko Eurooppa ovat keskellä energiakriisiä, joka on entisestään pahentunut, kun valtiot irrottautuvat venäläisestä energiasta ja etsivät korvaavia ratkaisuja. Menneet poliittiset valinnat tulevat nyt ikävällä tavalla vastaan.

Esimerkiksi Saksa on pulassa, koska ydinvoima on ideologisista syistä ajettu alas. Myös Suomi on tarpeettomasti ajettu venäläisen tuontienergian varaan. Itärajan takaa on haettu erityisesti paljon puuhaketta.

Syventyvä energiakriisi on antanut pontta puheille vihreän siirtymän edistämisestä. On myös vaadittu turvautumista turvealueisiimme. Tässä ei ole kyse mustavalkoisesta joko-tai-ajattelusta. Monet vihreän siirtymän ratkaisut vaativat vielä aikaa. Venäläisestä energiasta sen sijaan pitää irtautua mahdollisimman pian. Ei ole mahdollista odottaa ehkä vuosien päässä olevia uusiutuvan energian innovaatioita ja lisää ydinvoimaa.

Vaihtoehtona on sekä–että-ajattelu. Samalla, kun panostamme aurinko-, tuuli-, vety- ja ydinenergiaan, voimme parantaa omavaraisuuttamme tukeutumalla niin turvealueisiin kuin metsiimmekin. Erikoistumiseen perustuva talousjärjestelmämme mahdollistaa tämän monen kärjen taktiikan.

Turpeessa meillä on suuremmat energiavarat kuin Norjalla öljyssä. Turpeesta saa myös valmistettua polttoainetta. Tämä mahdollisuus on tärkeä, etenkin jos öljyn hinta vielä nousee. Olen tehnyt aiheesta toimenpidealoitteen. Samaan aikaan panostukset TKI-puolelle tuovat meille toivottavasti vientituloja ja lisää työllisyyttä.

Myös energiapuuta saamme kyllä omista metsistämme. Meidän ei tarvitse turvautua tässä tuontiin. Euroopan unionin ympäristövaliokunnan linjaus siitä, että metsäenergia ei olisi uusiutuvaa, on järjetön. Metsänomistajille pitää taata perustuslain turvaama omaisuudensuoja, ja päätäntävalta metsistä on säilytettävä kansallisissa käsissä. Ei voi olla niin, että EU kävelee tämän perustuslain suojaaman oikeuden yli.

Energiakriisi ei kohdistu kaikkiin yhtä paljon. Kaupungeissa asuvilla inflaatio on matalampi. Maalla asuvilla inflaatio voi olla jopa 14 prosenttia. Tämä vaatii toimia. Muualla Euroopassa on laskettu polttoaineveroja, mutta meillä hallitus on suhtautunut veroelvytykseen kielteisesti. Tämä asettaa Suomen outoon asemaan. Haittaamme omaa kilpailukykyämme, jos ideologisista syistä kieltäydymme laskemasta Euroopan korkeinta polttoaineverotustamme.

Omavaraisuuteen panostaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen. Suomella on edellytykset olla nykyistä energiaitsenäisempi. Se vaatii poliittisista poteroista nousemista, suhteellisuudentajua sekä olemassa olevien realiteettien täysimääräistä tunnustamista ja hyödyntämistä.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)