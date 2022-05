Isojen kaupunkien pelisäännöt olisi hyvä tuoda Poriin jo nyt - Sähköpotkulauta voi olla harmillinen vehje tai mukavan näppärä liikkumislaite

Satakunnan Kansa kertoi (20.5.) porilaisen Britta Raitalan tarinan. Hän loukkaantui pahasti kompastuttuaan jalkakäytävälle poikittain jätettyyn sähköpotkulautaan.

Porilla on nyt edessä ensimmäinen todellinen sähköpotkulautakesä. Kaupungissa on kolme palveluntarjoajaa, joilta näppärää vehjettä voi vuokrata. Tarjontaa siis riittää ja laudat ovat näkyvä osa liikennettä.

Samalla alkaa keskustelu sähköpotkulautojen käyttösäännöistä Porissa. Kenellä esimerkiksi on vastuu väärinparkkeeratusta skuutista? Käyttäjällä. Miten lautojen käyttöä valvotaan? Vaikea valvoa.

Raitalan tapaus on ikävä ja tapauksessa oli myös annos huonoa tuuria. Ongelma on kuitenkin olemassa.

Lautoja on siellä täällä. Porissa toki vielä suhteellisen vähän. Skenaariot on silti helppo kuvitella. Satakunnan Kansaan lähetetyn tekstarin mukaan sähköpotkulauta oli esimerkiksi parkissa hämärässä alikulussa Uudellakoivistolla. Onneksi kuitenkin hieman sivussa, eikä keskellä.

Helsingissä lautailuun liittyvät ongelmat tulivat viime kesänä niin suuriksi, että asiaan tartuttiin ministerijohtoisesti. Nyt käyttäjiltä vaaditaan esimerkiksi pysäköidystä sähköpotkulaudasta valokuva. Jos kuvaa ei ole, matka ei pääty ja laudan veloitus jatkuu. Tämä toiminto on käytössä myös joillakin operaattoreilla Porissa.

Lautailuonnettomuudet ovat lisääntyneet samassa tahdissa lautojen määrän kanssa.

Tämä näkyi viime kesänä potilaiden määrän kasvuna esimerkiksi Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistollisten keskussairaaloiden päivystyksissä. Murtumia, päävammoja sekä tikkausta vaativia haavoja, etenkin viikonloppuisin ja yöaikaan.

Kuolintapaukseltakaan ei vältytty.

Suurin osa onnettomuuksista sattuu, kun laudan kyytiin nousee humalainen, yleensä kokematon kuski. Lautailu ei ole sama juttu kuin pyöräily. Se vaatii hieman erilaista tasapainoa ja kykyä osata lukea tien pinnan muutoksia.

Tasaisella 20–25 tuntikilometrivauhdilla voi saada ikävää jälkeä itselle ja pahimmassa tapauksessa myös muille. Helsingin keskustassa onkin esimerkiksi nyt käytössä alennettu nopeus (15 km/h) tiettyihin aikoihin vuorokaudesta.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että polkupyörällä keskimääräinen etenemisvauhti on kuskista ja kiireestä riippuen 10–20 kilometriä tunnissa. Kuntopyöräilijällä alustasta ja pyörästä riippuen 23–32 km/h (lähinnä maanteillä).

Porin kaupungin liikenneinsinöörin Eija Riihimäen mukaan kaupungilla on hyvä keskusteluyhteys lautaoperaattoreihin. He ovat kuulemma reagoineet, jos ukaaseja on annettu.

Tämä on hyvä viesti. Sähköpotkulauta on oikein käytettynä kiva liikkumisväline ja mukava näky kaupunkikuvassa. Vahinkoja luonnollisesti liikenteessä sattuu, mutta kun jokainen yrittää toimia vastuullisesti, riskit pienenevät.

Naapurikaupunkien kokemuksista olisikin hyvä ottaa jo nyt mallia pelisääntöjä viilatessa.