Aloitin kolumnisarjani tässä lehdessä kirjoittamalla maanpuolustuskurssimme vierailusta Koreoiden rajalla. Myöhemmin kirjoitin Venäjän tiedustelusta ja vaikuttamispyrkimyksistä ollessani Etyjin valtuuskunnan jäsen ja kansanedustaja. Viimeksi kirjoitin Natosta tammikuussa.

Joidenkin mielestä olen liioitellut turvallisuusuhkia, ja jotkut ovat pukeneet minulle foliohattua päähän. Näitä ääniä ei viime kuukausina ole kuulunut. Silmät ovat avautuneet ja mielipiteet muuttuneet.

Suomi tulee vihdoin liittymään Natoon, kun totuus on paljastunut kaikille. Venäjään ei voi luottaa, eikä se anna mitään merkitystä kansainväliselle oikeudelle tai sopimuksille. Venäjällä on halu ja kyky aloittaa brutaali sota rauhaa rakastavia naapureitaan kohtaan. Jatkumo Georgiasta 2008 ja Krimistä 2014 tämän vuoden Ukrainan valtausyritykseen on selkeä.

Ollessani oman puolueeni kokoomuksen varapuheenjohtaja totesin Suomen Kuvalehden haastattelussa taloustaantumaa koskien, että usein käy niin, että kansa herää ennen päättäjiä.

Näin on ollut myös Nato-kysymyksessä.

Olen ylpeä päättäjistä, jotka ovat pystyneet unohtamaan entiset ehdottomat kantansa, kun toimintaympäristömme on muuttunut. Suomen johto elää ajassa.

Eduskunnan ja kansan mielipiteet ovat nyt lähes yksimielisesti Naton kannalla – tai eivät ainakaan Nato-jäsenyyttä vastaan.

Venäjällä ei ole enää sanan sijaa Suomen Nato-jäsenyydessä. Suomi ei kuulu Venäjän etupiiriin, vaan on osa länttä kaikin tavoin. Kukaan ei usko Venäjän pystyvän vaikuttamaan suomalaisten mielipiteisiin, vaikka mitä rimpuilua yrittäisivät. Vaikuttamispyrkimykset vain vahvistaisivat suomalaisten päättäväisyyttä. Suomen ja suomalaisten yhtenäisyys ja kriisinsietokyky on rikkumaton.

Suomi ei liity Natoon liittyäkseen sotaan, vaan pitääkseen Suomen irti sodista. Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan.

Nato-jäsenyyden myötä kynnys hyökätä Suomeen nousee korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Kokonaisturvallisuutemme niin rauhan kuin sodankin aikana on entistä vahvempi.

Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että Venäjän toimissa on kyse ennen kaikkea Venäjän yksinvaltaisesta johtajasta ja hänen lähipiiristään, ei kaikista maan pakkovallan alla elävistä kansalaisista saati maasta muuttaneista.

Toivottavasti kauaa ei mene, kun valta Venäjällä vaihtuu ja pahuus maan johdossa poistuu.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja, varatuomari, Satakunnan aluevaltuuston puheenjohtaja sekä Porin kaupunginhallituksen ja Satakunnan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja.