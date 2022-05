Rauma on saanut maakunnan paikkakunnista eniten muuttovoittoa ulkomailta, mutta lopputulos on silti alakuloinen.

Maakuntien Suomen vuosikymmeniä jatkunut väen väheneminen ja muutto kasvukeskuksiin on moneen kertaan todettu ja harmiteltu muutossuunta. Se on ollut ja on edelleen myös Satakunnan osana. Menetämme kanssa-asukkaitamme, mikä on tietysti kehno asia ja vaikuttaa monella tavalla yhteiskuntaan.

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) teetti yhdessä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa aluekehittämisen asiantuntijalla, tohtori Timo Arolla selvityksen maahanmuutosta. Se osoittaa, että 2010–2021 Satakunta sai muuttovoittoa ulkomailta 6 600 henkilöä eli kohtuullisen kokoisen maalaiskunnan väestön verran.

Ely-keskuksen ja Aron selvityksen johtopäätöksenä on, että maahanmuuton kaksinkertaistaminen voi tasapainottaa Satakuntaa uhkaavan väestön vähenemisen. Tekemistä riittää väestömuutoksen virran kääntämisessä, sillä vuonna 2010 Satakunnan maakunnan asukasluku oli 225 762 ja vuonna 2021 asukkaita 214 281. Ulkomailta tuli kyllä muuttovoittoa, kuten selvitys toteaa, mutta nettomenetys oli lähes 11 500 asukasta.

Rauman kaupungin tuoreen, vuoteen 2030 ulottuvan kaupunkistrategian tavoin koko maakunta tarvitsee uutta näkymää ja otetta tulevaisuuteen. Rauma on virallisten päätöstensä mukaisesti ”vahva ja vaikuttava sekä luanikas ja lumoava”. Samoilla linjoilla ja lennokkailla lauselmilla ovat liikkeellä muutkin kunnat ja tietysti maakunnatkin.

Vientiteollisuus, laivanrakennus ja Olkiluodon voimalainvestointi ovat pitäneet Rauman seutukunnan taloutta liikkeellä ja tuoneet katukuvaan kansainvälisyyttäkin. Ulkomailta töihin tulleita on asettunut paikkakunnalle asumaankin. Rauma on saanut vuosina 2010–2021 maakunnan paikkakunnista eniten muuttovoittoa, noin 1 350 henkilöä.

Varsin myönteinen taloustilanne, kohtalainen työllisyys ja merkittävät uusinvestoinnit tuotannolliseen toimintaan eivät ole riittäneet kääntämään asukasvirtaa. Vuonna 1987 raumalaisia oli kirjoilla noin 43 400 ja viime vuoden lopussa 38 960. Menetys on lähes 4 500 asukasta.

Tätä selittää yhdeltä osin syntyvyyden aleneminen, kuten Suomessa yleensäkin, mutta poismuutto Raumalta on määrältään varsin havahduttava. Jotakin lumoavampaa ja vaikuttavampaa on maailmalla, joka houkuttelee Rauman pitovoimaa enemmän.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaunopuheinen ja korkeita tavoitteita latelevan strategian käytännön toimeenpano ja keinojen keksiminen jäävät Rauman valiokuntien ja hallintokuntien harteille. Vaikea on neuvoa, mitä pitäisi tehdä toisin tai mitä uutta pitäisi tehdä.

Toimeentulon hankkiminen, säällinen asuminen sekä koulutus ja toimivat palvelut ovat tietysti ihmiselämän järjestämisen kivijalkoja. Jos näitä on tarjolla, ne saattavat houkuttaa ja riittävät useimmille meistä pitovoimaksi.

Kirjoittaja on toimittaja.