Ensi kesästä piti tulla koronarajoitusten jälkeen kaikkien aikojen festarikesä.

Piirongin hyllyllä odottaa iso nippu kahtena edellisenä kesänä peruttujen festivaalien edelleen käypiä lippuja, ja moneen muuhunkin tapahtumaan lupailtiin niin kovia esiintyjiä, että kesälomatoiveet oli lähes pakko askarrella festarikalenterin sanelemana.

kesän piti käynnistyä pärähtävissä merkeissä heti kesäkuun alkupäivinä. Näkisin viimeinkin livenä punk-pioneeri Johnny Rottenin. En nyt sentään legendaarisen Sex Pistolsin riveissä, mutta kuitenkin.

Rottenin, oikealta nimeltään John Lydonin Public Image Limited -kokoonpanon lupailtiin esiintyvän Punk it Festissä Helsingin Kaisaniemessä 4. kesäkuuta.

Lisää herkkua ja vielä makeampaa oli luvassa Raumalla 17.–18. kesäkuuta. Billy Talent ja Therapy? samoilla festareilla, vieläpä melkein omilla kotinurkilla. Rauman Rock in Cityn kattaus oli jotain, mistä en ollut uskaltanut edes uneksia.

27. kesäkuuta luvassa oli todellinen nostalgiamatka 90-luvulle. Therapy? oli määrä nähdä Kaisaniemen In the Park -tapahtumassa jo toistamiseen, ja pääesiintyjäksi oli kiinnitetty kiveäkin kovempi Faith No More.

Kolmantena esiintyjäna oli Ugly Kid Joe, jonka versiota Harry Chapinin Cat’s in the Gradlesta en vain pysty kuuntelemaan kuivin silmäpielin.

Eipä tule kaikkien aikojen festarikesää.

Joka ikinen luettelemani tapahtuma on peruttu. Punk it Fest peruttiin järjestäjän sanoin ”epävakaan maailmantilanteen” vuoksi. In the Park meni puihin Faith No Moren laulaja Mike Pattonin terveysongelmien seurauksena.

Rauman Rock in the Cityn perumisen syy saa minut kaipaamaan aikoja, jolloin festareita järjestivät taloudellista hyötyä tavoittelevien yritysten sijaan hipit ja muut musadiggarit. Tapahtuma peruttiin, kun ennakkoliput eivät käyneet kaupaksi järjestäjän odottamaa tahtia.

Ehkä Rauman Rock in the Cityn peruminen oli omaa syytäni. Enhän ollut ostanut tapahtumaan vielä lippua, kun sen perumisesta kerrottiin huhtikuun lopulla.

En osannut arvata, että sen järjestämisen edellytyksenä on kahta kuukautta etukäteen ostetut liput. Ei vanhoina hyvinä aikoina ollut.

Muistan olleeni takavuosina festareilla, joissa väkeä on ollut silmiinpistävän vähän. Tuskin se hyvää bisnestä oli, mutta silti ne järjestettiin ja kivaa oli.

Festarijärjestäjien varman päälle pelaamiseen liittyy riski näivettävästä kierteestä. Ehkä ihmiset eivät viitsi ostaa lippujaan paljoa etukäteen, kun he ajattelevat, ettei tapahtumaa kuitenkaan järjestetä. Sitten niitä ei järjestetä, kun ennakkoliput eivät ole käyneet riittävästi kaupaksi.

Mutta on festarikesää vielä jäljellä. Laatikosta löytyy vielä liput neljälle festarille, joiden perumisesta ei ainakaan vielä ole ilmoitettu.

Katsotaan, miten niiden kanssa käy.

