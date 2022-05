”Porissa vastustetaan sähköpotkulautoja, sähköautoja, tuulivoimaloita, maahanmuuttajia, Kirjurin saunaa ynnä muita kehitykseen liittyviä asioita. Ehkä porilaisuuden syvin olemus onkin vastustaa muutosta eli kaikkea uutta. Se onkin myös syy siihen, miksi Pori on taantuva takapajula.”

Tämä tuntemattoman sanataiturin haukahdus ilmestyi syyskuussa SK:n tekstaripalstalla. Vettä on virrannut sen jälkeen Kokemäenjoessa, ja vastustuslistalle voi lisätä palloiluhallin, Enäjärven koulupiirirajat, Ässien pelastamisoperaation, hyvinvointialueen käynnistymiskivut ja monta muuta asiaa.

Tekstiviesti on jäänyt kummittelemaan tuuhean hiuspehkoni alle. Viestiin kiteytyy eräänlainen määrittelemätön porilainen tyytymättömyys. Älkää ymmärtäkö väärin, rakastan Poria ja porilaisia, mutta välillä hirvittää kaiken kyseenalaistava, negatiivinen ja latistava asenne.

Kierrän omassa työssäni kaikenkokoisissa kunnissa. Kuulen häpeämättömän paljon kuntien itsekehua, henkseleiden paukuttelua ja onnistumisten ylikorostamista. Usein kyse on asioista tai tekijöistä, joissa Pori on vähintään yhtä hyvä tai parempi. Yhä useammin herää toive, että meilläkin nähtäisiin metsä useammin puilta. Isot ja tärkeät asiat eivät saisi peittyä kokonaan negatiivisen asioiden varjoon.

Tarkoitan Porin kannalta isoilla asioilla muun muassa Porin korostuvaa merkitystä maakuntakeskuksena sote- ja TE-uudistusten jälkeen, koulutusvetoisen kasvun vahvistamista, satsaamista kiertotalous-, automaatio- ja robotiikkakeskittymän laajenemiseen sekä Yyterin ja keskustan alueiden määrätietoista kehittämistä.

Hyviä uutisia on paljon. Seutu on saanut huomattavan paljon vihreään siirtymään liittyviä teollisia investointeja. Työllisyystilanne on parempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Yritysdynamiikka on hyvällä tasolla. Porissa asuu THL:n tutkimuksen mukaan Suomen onnellisimmat ihmiset, jota voi pitää jo maailman kahdeksantena ihmeenä. Oraalla on paljon hyviä asioita, joista voi kasvaa ajan kanssa suurta.

Toki olemme edelleen useilla kasvuun liittyvillä ”kovilla muuttujilla” takamatkalla useisiin verrokkikaupunkeihin. Pori kykenee kuitenkin omilla valinnoilla, päätöksillä ja teoilla kuromaan etumatkaa kiinni. Historia on osoittanut, että alueen dna:ssa on kyky jokaisen rakennemuutoksen jälkeen uusiutua ja menestyä.

Liittokansleri Helmut Schmidt totesi kerran Saksan jälleenyhdistymisen problematiikasta, että ”tiet tarvitsevat aikaa neljä vuotta, talous kymmenen vuotta ja ihmisten päät 40 vuotta”.

Porilaisen pään kääntämiselle jopa 40 vuotta lienee lyhyt aika.

Olemme jälleen kerran valintojen tienristeyksessä. Ehkä kurotan kuuta taivalta, mutta toivon silti, että löydämme jatkossa enemmän meitä yhdistäviä kuin erottavia asioita.

Kirjoittaja on alue- ja väestönkehityksen asiantuntija ja valtiotieteen tohtori sekä Porin kaupunginvaltuutettu (vihr., sit.).