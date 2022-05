Kerrankin kotona äitienpäivänä.

Niin paljon kuin urheilutoimittajan työ antoi, äitienpäivän se lähestulkoon järjestäen pyyhki pois minun kalenteristani.

Syy on ollut jääkiekon MM-kisojen, jotka on pelattu lähes poikkeuksetta äitienpäivän aikoihin. Ne ovat kuljettaneet kiekkotoimittajia vuosi toisensa jälkeen ympäri Eurooppaa.

Vuosi vuodelta jääkiekkokalenteri on kuitenkin venynyt niin, että kisat ovat alkaneet lähes aina edeltävää vuotta myöhäisempänä ajankohtana.

Hävisin taistelun aikaa vastaan. Kisat alkavat äitienpäivän jälkeen vasta nyt, kun olen väistynyt pois urheilutoimituksesta ja kiekkotoimittajatkin saavat viettää äitienpäivän kotona. Pieni ja mitätön asia suurimmalle osalle ihmisistä, mutta merkittävä pienelle ryhmälle.

Skoda cup, jämämiesten kisat, ja niin edelleen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta yhteinen nimittäjä on se, että ketään ei muka kiinnosta. Näin jaksetaan aina väittää jääkiekon MM-kisojen alkaessa. Pieni totuus siinä varmasti on, sillä kuka edes tietää, että tälläkin hetkellä pelataan vielä kisoja edeltävää EHT-turnausta?

Ensimmäinen MM-kisaviikko menee vähätellessä Britannia-, Latvia- ja Norja-kohtaamisia, mutta kisojen edetessä loppuunmyydyt katsomot, suorien lähetysten miljoonayleisöt ja verkkouutisten lukijamäärät kertovat toista kieltä kansan kiinnostuksesta.

Lopulta rutina vaimenee ja äärimmilleen virittäytyvä kansa odottaa pääsevänsä juhlimaan maailmanmestaruutta suihkulähteisiin pelkkä pahvinen Skoda-kypärä päässään.

Niin se vain on, että jokakeväisillä karkeloilla on edelleen vankkumaton suosio suomalaisten keskuudessa. Naurettavan kalliiksi tyrmätyt liput tekevät kauppansa ja viimeisenä nauraa taas kansainvälinen Jääkiekkoliitto. Nykysuosiolla ei ole mitään järkeä harventaa kisojen järjestämisen tahtia.

Vaikka kolmen lipun paketti Suomi–Ruotsi-otteluun maksoi tuttavani ostoyrityshetkellä varovaisesti sanottuna suolaiset 2 250 euroa, ei ahneudesta voi kauheasti rutista, jos jokaiselle istumapaikalle löytyy katsoja. Tarjonta ja kysyntä kohtaavat, vaikka kaikkien kukkarolle ei näitä kisoja ole tehty.

Mutta tänään ei seurata Leijonia, eikä MM-kisoja. Tämä päivä on kaikille teille äideille, joita meidän ihan jokaisen on kiittäminen siitä, että saamme olla ja elää sellaisina kuin olemme.

Tänään minäkin herään kotoa, muistan omaa ja lasteni äitiä muutenkin kuin soitolla ja olen kiitollinen heidän tekemästään kasvatustyöstä tässä armottomassa maailmassa.

Leijonille onnea matkaan omaan suoritukseen, mutta ennen kaikkea onnea kaikille äideille. Tämä on teidän päivänne. Kiitos, että olette.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.