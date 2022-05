Kolmevuotiaallamme oli talvella nukahtamisvaikeuksia, koska hän sanoi pahan silmän katsovan häntä. Tietämättä, mistä hän oli sen keksinyt, kävimme lapsen huonetta iltaisin läpi konsultoiden, mikä hänen mielestään oli kyseinen silmä. Jostain syystä ainoastaan verhojen sulkeminen iltaisin auttoi — ei tosin lohduttanut meitä vanhempia sekään, että mahdollinen silmä tuijotti öisin ikkunan takana.

Päivän psalmissa sanotaan: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. – – Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.”

Elämän pimeissä laaksoissa, maailmanlaajuisten ja henkilökohtaisten kriisien keskellä kohtaamme paljon pelkoja ja pahuutta. Osan pystymme selittämään. Ymmärrämme esimerkiksi kuoleman mahdollisuuden vanhalla iällä, ja jokin pelko tai kammo voi selittyä ikävällä elämänkokemuksella. Elämässämme on kuitenkin paljon sellaista pahaa, jota emme osaa selittää, joiden alkusyihin emme pääse käsiksi. Esimerkiksi on vaikeaa ymmärtää, miksi viattomat kärsivät.

Ehkä juuri selittämättömän pahan olemassaolo saa minut kuitenkin uskomaan, että on oltava myös selittämätöntä hyvää. On oltava hyvyyttä, joka on olemassa riippumatta ihmisen suorituksista. On oltava hyvä paimen, joka näkee arkijärjen vastaisesti, ettei elämä olekaan valmista vasta silloin, kun viimeinenkin elämän pimeä laakso on ohitettu ja voitettu. Elämän pimeitä laaksoja ei voi välttää, mutta paimen on itse luvannut kuljettaa niiden läpi, johtaen laumansa vielä vihreämmille niityille.

Paha silmä paljastui myöhemmin entisen rullaverhon vanhaksi kiinnikkeeksi. Kiinnike on edelleen siellä, mutta nykyään lapsi nukkuu yönsä rauhassa. Pelot eivät jätä ihmistä jatkossakaan, mutta katsomalla niitä kohti ne eivät saa elämässämme viimeistä sanaa.

Kirjoittaja on Keski-Porin seurakunnan pastori