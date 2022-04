Suurvaltapolitiikka hiljensi pienen hämäläiskylän heti Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen. Kansainväliset ylilennot loppuivat kuin seinään, kun Venäjä sulki ilmatilansa "epäystävällisten" maiden koneilta. Samalla päättyivät myös Aeroflotin lennot New Yorkiin tai New Yorkista Itä-Hämeen ilmatilassa.

Entistä rauhallisempi meno on jatkunut nyt jo yli kaksi kuukautta, vaikka tämän pienen sivutien varrelle on siunaantunut värikästä väkeä. Virosta muuttanut rajanaapuri on käynyt puna-armeijan, hänen naapurinsa vaimo on Moskovan liepeiltä, yhden rantatalon omistaa moskovalainen juristi ja viereisen Helsingistä muuttanut miljoonamies, kuten paikalliset häntä kutsuvat. Juuri tämän pienen ja kapean yksityistien varrelle ovat kuin taivaasta tipahtaneet autokorjaamo, automaalaamo ja rengasliike, vanhojen ja isojen saksalaisautojen fiksausta ja myyntiä harjoittava nuori mies, kaikkien rakennusalojen ammattilainen, kahvilayrittäjä, maanviljelijä, salaliittoteoreetikoita, eläkeläisiä, hoiva-alan osaaja, kulttuurialan työntekijä ja moottoripyörämies. Muun muassa.

Raittia ei siis voi enää pitää Karjalasta tulleiden asuttamana evakkotienä, joka se joskus oli, mutta ei se ole mökkitiekään.

Natosta ei näillä konnuilla silti keskustella, vaikka asetelma olisi herkullinen. Virolaisnaapurin kanssa on kyllä tuomittu Venäjän sotatoimet yhtenä miehenä, mutta muuten on ollut hiljaista. Enemmän huomiota ovat taitaneet herättää paikalliset alueuutiset, kuten se, miten valtio aikoo vähentää Päijät- ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden rahoitusta yli 20 miljoonalla eurolla. Toivottavasti Satakunnan kovapalkkaiset päättäjät ovat hoitaneet oman hyvinvointialueensa edunvalvonnan paremmin.

Ehkä on hyvä, ettei näissä kansainvälisissä sisä-Suomen maisemissa ole puhuttu Natosta. Härmäläisen keskustelun kääntäminen selkokielelle on hieman haasteellista, sillä se on sekoitus suomettuneisuuden ajan sananpyörittelyä, gallupeiden aiheuttamaa takinkääntöä ja outoa panikointia.

Päättäjältä on näinä aikoina melkoista muotoilua kertoa, että Nato-hakemus on ratkaisu Suomen turvallisuuden puolesta, ei ketään tai mitään vastaan. Sekin tahtoo keskustelua pyörittäviltä tahoilta unohtua, että Nato-maat ja sotilaallisesti sitoutumaton Suomi ovat olleet sotien jälkeen samalla viivalla. Kumpaankaan kohteeseen ei ole hyökätty, mutta tuo Suomea koskeva turvallisuuspoliittinen totuus tahtoo asianosaisilta unohtua.

Entä turvatakuut – miten sen oikein selität kielipuolisessa keskustelussa? Mitä enemmän on aseita, sitä enemmän on rauhaa? Vai ovatko ne vähän sama asia kuin Kreikka-vakuudet eräälle hallitukselle?

Helsingin herrat kyllä muistavat mainita, että Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta silti siellä jossakin ollaan kuin elettäisiin viimeistä päivää. Mitä meidän pitäisi tietää?

Mikä on viisain turvallisuuspoliittinen ratkaisu juuri Suomelle? Gallupit eivät ainakaan saa sitä sanella. Toivottavasti eduskunta tietää, joten ei muuta kuin herran haltuun.

Alku näyttää ylen jäpäkältä. Jos Arkadianmäellä olisi oltu yhtä pontevia myös aiemmin, sote-uudistus olisi toteutettu jo yli kymmenen vuotta sitten.

Kirjoittaja on entinen toimittaja ja kevään riemuylioppilaita.