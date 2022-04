Olipa kerran tuiki tavallinen ja pimeä ilta. Pirttipöydän ääressä istuivat sairaanhoitaja, luokanopettaja, seksuaalivähemmistön edustaja ja lukion takia loppuunpalanut nuori.

Tuvan ikkunan toisella puolella pohjoinen viima puhalsi niin kovin, että sadepisarat satoivat vaakatasossa pieninä neuloina vasten ikkunaa. Tunnelma oli kietoutunut verhokapan sijaan painostavaan suruhuntuun.

Iltauutiset alkoivat. Päivi Räsänen on saanut käräjäoikeudelta vapauttavan tuomion. Hoitajien lakon lopettamiseksi ehdittiin jo suunnitella pakkolakia. Yliopistopaikka on auennut, mikäli laudatureita on ylioppilastodistuksessa vähintään kolme.

Uutisotsikoiden loppuhuipennuksena kerrottiin, että Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi.

Pöytäseurue purskahti itkuun.

Hoitoalan työtilanne on paisunut käsittämättömän epäinhimilliseksi. Poikkeukseton vajaamiehitys ja pakkasen puolelle pudonneet resurssit ovat tehneet hoitotyöstä liian kuormittavaa. Ei ole resursseja.

Opetusalan työmäärät ovat nousseet, mutta resurssit eivät. Oppilaiden taidot ovat jakautuneet huippuosaajiin ja kauan sitten opetuksen kärryiltä pudonneisiin, eikä erityisopetusta, tukiopetusta tai ylimääräisiä kertaustunteja ole mahdollista järjestää. Ei ole resursseja.

Nuori lukiolainen itki uupumustaan ja keskinkertaisen ylioppilastodistuksen arvottomuutta todistusvalinnassa, jossa vaatimukset ovat pilvissä. Valtakunnallinen osaaja- ja työvoimapula ei näytä olevan koulutuspoliittisesti kiinnostavaa, kun korkeakoulupaikkoja on tarjolla murto-osa työelämän tarpeisiin nähden. Ei ole resursseja.

Vuosittainen onnellisuustutkimus perustelee onnellisuutta esimerkiksi omaan elämään vaikuttamisen mahdollisuuksilla.

Omaan elämään vaikuttamisen mahdollisuuksia voi kysyä tämän maan sairaan- ja lähihoitajilta tai opetusalan ammattilaisilta, joille elämäänsä vaikuttaminen tarkoittaa joko oman hyvinvoinnin uhrausta tai irtisanoutumista työstään.

Omaan elämään vaikuttamista voi myös tiedustella seksuaalivähemmistöjen edustajilta, joita kohtaan Räsäsen vapauttavaa tuomiota voi pitää ihmisoikeusrikkomuksena. Omaan elämään on vaikea vaikuttaa, jos sitä nostetaan jatkuvasti enemmistöjen toimesta loukattavaksi, alennettavaksi ja halveksittavaksi.

Jos Suomi on maailman onnellisin maa, kysyttiinkö esimerkiksi alipalkatuilta ja nurkkaan ajetuilta sairaanhoitajilta, tuntikaupalla hoitoa odottavilta hoitokotien asukkailta, kiireetöntä hoitoa menettäneiltä potilailta, opetusalan ammattilaisilta, seksuaalivähemmistöjen edustajilta tai mahdottomiin haasteisiin vastaavilta opiskelijoilta se legendaarinen kysymys:

Onko Suomi maailman onnellisin maa?

Kirjoittaja on 19-vuotias lukiolainen Euran Hinnerjoelta.