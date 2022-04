Kasteessa lapsi puetaan valkoiseen kastemekkoon. Nuori tai aikuinen käyttää kasteessa valkoista pukua, jota kutsutaan albaksi. Alba on latinaa ja tarkoittaa valkoista vaatetta. Sama puku on käytössä konfirmoitavilla nuorilla sekä papilla jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Valkoinen on juhlava väri, mutta siihen liittyy muutakin.

Valkoinen väri liittyy kirkon symboliikassa iloon ja juhlaan. Suurimpien kirkollisten juhlien, kuten joulun ja pääsiäisen, liturginen väri onkin valkoinen. Punainen on kirkollisessa symboliikassa marttyyrien ja Pyhän Hengen väri, siksi jouluna kirkossa on valkoista, eikä punaista.

Symboliikkaa löytyy Raamatusta valkoisen kohdalla enemmänkin. Kirkastusvuoren tapahtumissa kuvataan, että Jeesuksen vaatteet hohtivat valkoisina. Enkelit ovat kuvauksissa monesti pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin. Valkoinen kuvastaa näin paitsi iloa ja juhlaa, myös Jumalan valoa ja taivaan läsnäoloa.

Valkoinen väri liitetään taivaan toivoon vielä vahvemminkin. Esimerkiksi ilmestyskirjassa puhutaan kaikista kansoista kootusta, kaikkia kieliä puhuvista valkeavaatteisten joukosta.

Jumalan omille luvataan kerran taivaassa valkeat vaatteet. Tämä lupaus valkoisista vaatteista ei ole vain konkreettinen, ei vain värivalinta, vaan jälleen kerran symbolinen lupaus.

Elämän ongelmat jättävät jälkensä ja tahransa jokaiseen. Lupaus valkeista vaatteista on näin ollen lupaus Jumalan anteeksiannosta, lupaus toivon ja rakkauden löytymisestä, hyvästä puhtaasta elämästä kerran taivaan kodissa.

Ilmestyskirjaa lainaten synninpäästö sanoittaa tämän kaiken: ”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.”

Pukemalla kirkon valkoiseen, pukemalla kastettavat ja konfirmoitavat valkoiseen, emme ainoastaan tee värivalintaa, emme tee ainoastaan juhlavaa juhlaa, vaan muistutamme taivaan toivosta, Jumalan anteeksiannosta ja rakkaudesta.

Sami Tolvanen

Euran seurakunnan kirkkoherra