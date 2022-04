Hyvinvointialueen rakentaminen on vaikea palapeli

”Myös hyvinvointialueen suureksi sanottua hallintoa on ihmetelty. Pitää erottaa virkamieshallinto ja luottamushenkilöhallinto”, kirjoittaa Sampsa Kataja (kok.) kolumnissaan.

Ei auta itku markkinoilla! Vaikka moni yhä harmittelee lukuisten hyvinvointialueiden perustamista, hyvä ja kansan tai ainakin eduskunnan enemmistön valitsema hallituksemme on näin päättänyt. On katsottava eteenpäin.

Satakunnassa aluevaltuusto kokoontuu tänään tiistaina toiseen kokoukseensa. Päätettävänä on isoja kokonaisuuksia organisaation perusrakenteesta hallintosääntöön. Valmista ei vielä tule. Työ jatkuu.

Organisaation rakentaminen on todella haastavaa. Toisaalta pitäisi lähteä ajatuksesta, että enää ei ole kuntarajoja, ei ole sosiaalitoimen ja terveydenhuollon rajaa - mutta ammattilaisten ja asiakkaiden odotuksissa on suuria ristiriitoja.

Myös hyvinvointialueen suureksi sanottua hallintoa on ihmetelty. Pitää erottaa virkamieshallinto ja luottamushenkilöhallinto. Virkamieshallinnon eli hyvinvointialueen johtaja valitaan tiistaina. Hänen esikuntakuntansa rakentuu sisäisellä haulla osaamiskartoituksen perusteella. Ylimääräistä virkamieshallintoa ei luoda.

Luottamushenkilöhallinnossa on kyse demokratiasta ja satakuntalaisten mahdollisuudesta osallistua. Aluevaaliehdokkaat ovat halunneet ja haluavat vaikuttaa. Hyvinvointialuetta valmistellut pääosin virkamiesvetoinen toimielin (vate) ja poliittiset järjestöt ovat pohjustaneet järjestelmää huolella.

Valistunut arvaukseni on, että henkilömääräisesti kieltämättä suurelle luottamushenkilökoneelle valtuusto haluaa vahvan roolin. On selvää, että alkuvaiheessa vallan ja vastuun pitää olla keskitettyä, mutta roolien selkeytyessä kumpaakin on mahdollista jakaa esimerkiksi lautakunnille. Asiaan varmasti palataan, kun hyvinvointialueen hallintosääntöä edelleen vuoden mittaan tarkastellaan.

Oma ongelmansa palapelissä on lainsäädännön ja oikeuskäytännön puute ja epäselvyys. Satakunnassa aluevaltuusto joutuu päättämään valitun valtuutetun erosta, koska ennakko-odotukset ja käytännön mahdollisuudet eivät kohtaa.

Lakia hyvinvointialueista valmisteltaessa kokenut kansanedustaja totesi ratkaisujen olevan helppoja: ”Vaihdetaan vain kunnan sijalle sana hyvinvointialue.” Totuus on kaikkea muuta. Kunnilla ja kuntayhtymillä on tällä hetkellä osaaminen, henkilöstö, tietojärjestelmät, toimivat yhteistyöpinnat hallinnonalojen välillä, mutta hyvinvointialueen pitää rakentaa kaikki uudelleen jokaisen kunnan, yrityksen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kaiken pitää toimia 1.1.2023. Virheisiin ei ole varaa.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja ja Satakunnan aluevaltuuston puheenjohtaja sekä Porin kaupunginhallituksen ja Satakunnan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja.