Vesi uhkaa loppua ensimmäisenä – Virrastakin voi tulla pula

Muuttunut maailma on pannut pohtimaan varautumista.

Ukrainan sota on saanut monen ihmiset mietteet kriisiaikoihin. Miten tulisimme toimeen, jos emme pääsisi kauppaan ostamaan ruokaa? Entä jos sähköt katkeaisivat? Mitä lainkaan, jos meitä pommitettaisiin?

Yhä useampi on kiinnostunut kotivarasta eli varautumisesta 72 tunnin häiriötilanteeseen, jolloin kauppaan ei pääsisi. Ihmiset ovat täydentäneet kuivamuona- ja säilykevarastojaan, ja paristokäyttöisten radioiden kauppa kuuluu käyneen ennätystahtiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen väestönsuojien riittävyydestä. Hän ihmetteli, miksi omakoti- ja rivitaloasujille ei ole juurikaan väestönsuojia.

Venäjän härski hyökkäys on horjuttanut monen ihmisen turvallisuudentunnetta. Onneksi mieltä voi rauhoittaa varsin yksinkertaisin toimin: parantamalla henkilökohtaista varautumista.

Kolmen päivän kotivaran luulisi kyllä löytyvän taloudesta kuin taloudesta, ainakin jos puhutaan ruuasta. Monella pelkästään pakastimessa on melkoinen ruokavarasto, joka ei tosin säily vallan pitkään, jos sähköt katkeavat, eikä ulkona ole pakkasta.

Omaa kotivaraani pohtiessani olen todennut, että vedestä saattaisi tulla ensimmäisenä pula. Jos vesijohtoverkostosta ei tule vettä, pula iskee melko pian.

Tosin kriisi tuskin tulee niin pian, etteikö vettä ehtisi valuttaa kanisteriin, koska paine vesijohtoverkostossa ei katoa silmänräpäyksessä. Niin, tietysti pitäisi olla se puhdas kanisterikin.

Paristoradiota en omista, mutta autoradio paikannee sen puutteen. Kännykän lataamista varten minulla ei ole varavoimaa, onneksi pidän puhelimen aina hyvässä latauksessa.

Väestönsuojan löytäisin kyllä itselleni piharakennuksesta, ellen sitten siirtyisi naapuriin, jossa on kunnon kivikellari.

Väestönsuojien puuttumisesta on vähän turha syyttää valtiota. Itsehän ne on rakennettava. Isompiin rakennuksiin niiden rakentaminen on ollut pakollista, ja paljon on niiden kalleutta taivasteltu. Omakotirakentajaa on armahdettu, ei ole ollut pakko rakentaa. Kai niitäkin huolestuneimmat ovat itselleen tehneet.

Olen aina miettinyt, että tietoliikenneverkko olisi sodassa se kaikkein haavoittuvin. Kummastuneena olen seurannut Ukrainan tilannetta, jossa nämä yhteydet on yllättävän hyvin saatu pidettyä pystyssä. Nykyihmiselle verkkoyhteydet ovat aika korkealla välttämättömyyksien listalla.

Oikeastaan perusteellinen varautuja tarvitsee kotiinsa myös aurinkopaneelit, pienen tuulivoimalan ja aggregaatin.