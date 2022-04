Tärkeimpiä taloudellista hyvinvointia kuvaavia lukuja on työllisyysaste eli töissä olevien osuus työikäisistä (15–64-vuotiaat). Korkea työllisyysaste on hyvä asia niin kansalaisille, taloudelle kuin julkiselle sektorille. Ottaen huomioon sekä ikääntymisen aiheuttamat pitkän aikavälin haasteet että koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamat talouden kriisit, korkeaa työllisyysastetta tarvitaan.

Huolimatta koronakuopasta työllisyysaste on viimeisen reilun viiden vuoden aikana noussut ilahduttavasti ja on 74 prosenttia. Tavoite on ollut työllisyysasteen nostaminen kaikissa ikäluokissa. Nousu on kuitenkin peräisin käytännössä ainoastaan yli 55-vuotiaista.

Eläkkeelle jääminen on vuosi vuodelta viivästynyt. 1990-luvun lopulla alle 40 prosenttia 55–64-vuotiaista oli töissä. Muutos on huima, sillä tällä hetkellä töissä on 68,1 prosenttia tästä ikäluokasta.

Samalla, kun eläkkeelle siirtymisen ikä on noussut, työllisyysaste mittarina on vanhenemassa. Työllisyysastehan mittaa työssäkäyntiä 65-vuotiaaksi asti. Vielä 20-vuotta sitten tätä vanhempia työllisiä ei juuri ollut. Tällä hetkellä 65–74-vuotiaiden työllisyysaste on jo 11,9 prosenttia, ja luku on noususuunnassa.

Korkein työllisyysaste (86,2 prosenttia) on 35–44-vuotiailla ja lähes samaan pääsevät sekä 45–54-vuotiaat (84,9 prosenttia) sekä 25–34 -vuotiaat (80,7 prosenttia). Nuorin ikäluokka (15–24) pääosin opiskelee – työllisyysaste on 39,7 prosenttia.

Tilanteen tekee haastavaksi väestön ikääntyminen. Vaikka työllisyysaste on käytännössä mittaushistoriansa korkeimmassa arvossa, työllisten osuus koko väestöstä on huomattavan kaukana 1980–1990-luvun vaihteen huippuarvosta.

Työllisyysasteen onkin tulevaisuudessa noustava eli entistä useamman työikäisen on oltava töissä, koska väestön ikääntyessä sekä työikäisten määrä että työllisten osuus koko väestöstä pienenee. Työllisyysaste on Suomessa myös alempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Helmikuussa suomalaisista töissä oli 2 570 000. Tämä on 89 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tämä olikin kuin kaksoisvoitto. Pelkästään työllisyysaste ei noussut, vaan myös todellinen työllisten määrä nousi.

On myös huomioitava myönteinen seikka Satakunnasta. Satakunnassa niin työllisyys- kuin työttömyysaste ovat hyvin lähellä maan keskiarvoa. Jos jollakin on käsitys Satakunnasta huonon työllisyystilanteen alueena, on viimeistään nyt aika päivittää kyseinen näkemys. Työllisyystilanne Satakunnassa on hyvä, kuten valtakunnallisestikin.

Valitettavasti työttömyyttä edelleen on, mutta monella alalla työvoimapula on vallitseva ongelma. Ollaankin siis ikävässä tilanteessa, jossa samaan aikaan on huomattavan paljon avoimia työpaikkoja ja myös työttömyyttä.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa