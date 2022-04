Kun maailma on liikaa

En oo jaksanu tsiigaa uutisii,

tekis mieli kaivautuu uumeniin.

Tutkan alla laittaa luuri kii

ja sanoo kaikille kuulemiin.

Istun junassa. Kuulokkeista soi jonkin algoritmin arpoma lista viikon suosituimmista kappaleista. Mikael Gabriel laulaa maailmasta, jossa nallekarkitkaan eivät mene tasan. Sanoihin on helppo samaistua. Yleensä junamatka menisi kuin siivillä somea selaten, mutta nyt se tuntuu vastenmieliseltä.

Feedini on täynnä sotaa. Maapallon voimavarojen vaarallista hupenemista. Sananvapautta ja sen puutetta. Yksityistä ja yhteistä menetystä, syrjintää, tuomitsemista, vihaa ja sormella osoittelua. Avasinpa minkä sovelluksen tahansa, näen puheenvuoroja siitä, miten huonosti asiat ovat ja miten jonkun olisi tullut tehdä jotain jo aikoja sitten.

Me taistellaan maailmaa vastaan,

jossa tasan ei mee nallekarkitkaan.

Helpompaa ois luovuttaa.

Helpompaa on kääntää katse pois hetkeksi. Katsoa ulos junan ikkunasta ja antaa silmän levätä ohikulkevassa maisemassa, hiljalleen hämärtyvässä illassa ja auringon kultaamassa taivaanrannassa. Helpompaa on hiljentää kaikki se häly, joka maailmassa tuntuu kasvaneen huudoksi asti. Pienikin hengähdystauko auttaa. Ensi viikolla voin palata toimeen ja tehdä parhaani, jotta minulla ja muilla olisi parempi huominen. Kun huokaan hetken, jaksan taas toimia niin, etten tieten tahtoen lisää sitä pahaa oloa ja eripuraa, jota on joka puolella.

Tänään, palmusunnuntaina, käännän katseeni pois kaikesta siitä mikä erottaa ihmiset toisistaan. Hetken verran en anna sen painaa harteitani, vaan teen niin kuin tien varteen kokoontuneet ihmiset palmunlehvineen. Minä liityn yhteiseen pyyntöön – siihen pyyntöön, johon sinäkin voit maailman mielettömyyden keskellä liittyä:

Hoosianna. Kristus, auta meitä.

Ei auta itkukaan,

mut kyl se helpottaa ku vähän huokasee.

Jos uskaltaa kauas katsoa,

on parempii aikoja kiikarissa.

(Nallekarkit – Mikael Gabriel ft. JVG)

Sofia Flinck

Turun tuomiokirkkoseurakunnan pappi