Ruokaturvamme on suuressa vaarassa – nyt tarvitaan päätöksiä, joilla varmistetaan suomalaisille lämmin koti ja leipää pöytään

”Kaupan ylivallasta kertoo esimerkiksi se, että perunan viljelijältä ’pyydettiin’ sopimusta elokuulle 2023 asti nykyisellä hinnalla, aivan kuin mitään alkutuotannon kustannusten nousua ei olisi tapahtunutkaan”, kirjoittaa Jari Myllykoski kolumnissaan.

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan tulee järisyttämään Euroopan ja Afrikan ruokaturvaa. Ukrainan merkityksestä Euroopan ruuan tuotannossa antaa hyvän kuvan se, että esimerkiksi Ukraina tuottaa noin 50 prosenttia Euroopan perunasadosta. Ukraina on maailman kolmanneksi suurin vehnän ja neljäs maissin viennissä. Ukrainan tuottama vehnä on merkittävässä roolissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa. Tilanne noilla alueilla ei ole mitenkään hyvä tälläkään hetkellä, ja onkin todennäköistä, että nälkäpakolaisten määrä kasvaa.

Ruokaturva on Suomessa suurelta osin oman tuotannon varassa. Se on kiistämättä hyvä asia, kun puntaroidaan ruuan laatua, puhtautta ja antibioottien käyttöä sekä salmonellaa ja eläinten hyvinvointia – olemme näiltä osin kiistatta maailman kärkeä.

Valitettavasti tällä hetkellä oma ruokaturvamme on suuressa vaarassa. Suomalainen maatalous on ”kyntänyt” todella syvällä jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Huono satovuosi, raju energian hinnannousu ja lannoitteiden korkeat hinnat uhkaavat jättää merkittävän osan pelloista kylvämättä. Yhdessä kaupan ylivallan kanssa ne ovat lyöneet alkutuotannon maatalousyrittäjät kontalleen, ja valitettavan monet heistä putoavat kanveesiin eivätkä nouse luvunlaskun aikana ylös.

Kotieläintilojen ahdinko on rujo, sikatiloilla tilanne on mahdoton, sillä myyntitilanteessa tuottaja pistää kaupanteon yhteydessä kuvaannollisesti teuraseläimen ostajalle rahaa mukaan. Tuotantokustannukset ovat energian ja kalliiden rehujen ja jalostuksen sekä kaupanalan takia ylittäneet tuottavan ruuantuotannon kipurajan. Kustannusten nousun myötä kotieläintilat vähentävät tuotantoaan, ja iso joukko lihantuottajista on lopettanut tai lopettamassa tuotantoaan.

Energian korkealla hinnalla on selkeä vaikutus kansalliseen huoltovarmuuteen. Tähän kun lisätään pakotteiden johdosta Venäjältä tuodun energian hiipuminen (öljy, maakaasu, sähkö, kivihiili, hake) olemme monelta osin hätää kärsimässä. Venäjän tuontienergiasta tulee irrottautua. Siksi ensiarvoisen tärkeää on lisätä kotimaisen uusiutuvan energian investointeja.

Ilmastotavoitteista huolimatta on tehtävä tilanteen kannalta välttämätön ratkaisu ja myöntää, että turvetta tarvitaan. Ensi ja useita seuraaviakin talvia varten tarvitaan päätös turpeen noston mahdollistamiseksi.

Nyt meillä on polttoaineiden korkean hinnan vuoksi myös akuutti kuljetusalan kriisi. Tuo kriisi näkyy kaikkialla. Pitää ymmärtää, miten voimme korvata Venäjältä tuodun hakkeen, jos omista metsistä korjaaminen ja kuljettaminen ei ole taloudellisesti mahdollista.

Nyt kansallinen huoltovarmuus ja ruuantuotanto tarvitsee päätöksiä, joilla varmistetaan suomalaisille lämmin koti ja leipää pöytään. Emme unohda ilmastotavoitteita, mutta kuten ylikuntoinen urheilijan tekee, joskus on järkevää levätä päästäkseen tavoitteeseen.

Kirjoittaja on satakuntalainen kansanedustaja (vas.).