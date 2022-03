Ihmisestä on kehittynyt tuholaislaji

Ruokolahden leijona oli puheenaihe vuonna 1992. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin osan suomalaisten luontosuhde on kaatunut, kirjoittaa kolumnisti Lenni Lehtonen.

Kolmekymmentä vuotta sitten Suomessa elettiin täyttä leijonakesää. Ruokolahden leijona oli kesän kuumin ja karvaisin puheenaihe vuonna 1992.

Ruokolahden metsiin lähetettiin aikanaan Imatran poliisi, silloinen sisäasiainministeriö, petoeläintutkijoita, muutama paikallinen metsänomistaja ja liuta innokkaita toimittajia, jotka kärsivät kuivasta uutiskesästä.

Jellona oli määrä ikuistaa vierailleeksi Suomen maaperällä kaikin keinoin.

Ruokolahden leijonaa ei väkipakolla jahdattu. Sitä etsittiin ja jäljitettiin aluksi ilman tappoaikeita, vaikka se olikin tunkeutunut Etelä-Karjalan kunnaille rekisteröimättä tassunjälkiään, antamatta dna-näytettään ja kertomatta matkasuunnitelmiaan.

Olikohan se lopulta vailla kesäasuntoa, ja 30 vuotta aikaansa edellä, sillä itämaiset kiinteistönomistajat ovat nyky-Suomessa mielestäni huolestuttavan yleisiä.

Vaikka lopetuskäsky lopulta annettiin, ei leijonaa lähdetty suin päin ansoittamaan tai jahtaamaan metsästysseurojen yhteisjahdeissa. Etelä-Karjalan metsiin ei lähdetty kiihkoilemaan.

Kolme vuosikymmentä myöhemmin ajankohtainen keskustelunaihe on Kainuun villeillä vaaroilla ja kesyttämättömissä korvissa asusteleva susilauma. Kuhmon susilauman asema kertoo hälyttävästi nykyaikaisen ihmisen luontosuhteesta.

Kolmessakymmenessä vuodessa tappamisesta on tullut arkisen tavallinen ratkaisutapa ihmisen ja luonnon välisiin suhteisiin. Luonto on ihmisen tiellä, ja sen on väistyttävä. Pakonomaisella tavalla ihminen pyrkii tallomaan telluksen toisia lajeja.

Suomalaisen luontosuhteen ristiriitaiseksi symboliksi on nousemassa susi. Sutta vihataan ja pelätään, mutta myös suojellaan intohimolla ja antaumuksella.

Suden rooli metsäekosysteemeissä on kiistämätön. Amerikan mantereen mahtavin kansallispuisto Yellowstone pelastui kolmekymmentä vuotta sitten, kun susi istutettiin puistoon.

Asenteet olivat todella toisenlaisia aikanaan, mutta tänä päivänä ihmisen toiminta on uhaksi monille lajeille.

Palataksemme vielä Ruokolahteen. Huhujen ja epävirallisten lähteiden mukaan itänaapurissa olisi kaatunut rekisteröimätön sirkusjuna alkukesästä 1992. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin osan suomalaisten luontosuhde on kaatunut.

Ruokolahden leijonaa jäljitettiin, mutta Kuhmon susilaumaa ajateltiin alunperin vain haettavaksi teloitukseen ilman suurempia todisteita sen reviiristäkään. Tuohon virkkeeseen tiivistyy se, mikä ihmisen ja luonnon välillä on kolmessa vuosikymmenessä muuttunut.

Ihmisestä on kehittynyt tuholaislaji.

Kirjoittaja on 19-vuotias lukiolainen Euran Hinnerjoelta.