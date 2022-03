Kävelevä kaaos myöhästelee ja unohtelee jatkuvasti, eikä ”osaa” lukea ohjeita – Hän tuhlaa muiden aikaa ja on siksi uskomattoman ärsyttävä

Kun yksi peruu sovitun tapaamisen unohdukseen vedoten, toiselta joutuu tivaamaan vastausta yhteiseen päätökseen ja kolmas laatii monta tarkentavaa kysymystä vaativat ohjeet, alkaa tuntua siltä, että on ainoa organisointikykyinen ihminen sadan kilometrin säteellä.

Elämässäni on meneillään erittäin kiireinen ajanjakso. Suoritan yliopistossa viimeisiä pakollisia kursseja ennen syksyllä koittavaa gradu-urakkaa, teen töitä aina kun ehdin, ja olen mukana opiskeluihin liittyvässä isossa projektissa. Lisäksi kevään aikana on edessä muutto.

Hektisen arjen keskellä olen todennut, että kanssaeläjät ovat toisinaan pahin mahdollinen aikasyöppö. Suurimpia ongelmia aiheuttaa ihmistyyppi kävelevä kaaos.

Kävelevä kaaos myöhästelee ja unohtelee jatkuvasti, eikä valmistaudu palavereihin. Hänen tyypillisin vastauksensa on ”en tiedä”, ja häneltä on turha odottaa täyttä panosta ryhmätyössä.

Kävelevä kaaos voi kuormittaa muita valtavasti. Yksinkertaisimmillaan kyse on vastaamattomasta viestistä. Jos vastausta ei kuulu, ja asia on tärkeä, ei auta muu kuin kysyä uudestaan niin kauan, että asia selviää. Pahimmassa skenaariossa kyseessä on virallinen yhteydenotto, ja huomaat ajautuneesi tilanteeseen, jossa mietit kolmannen muistutusviestisi sanamuotoja.

Minulle on aivan sama, jos joku haluaa kavereidensa kesken noudattaa käytäntöä, jossa viesteihin vastataan silloin kun jaksetaan ja asioita katsellaan sitten joskus. Sitä en puolestaan tule koskaan ymmärtämään, miten jotkut kuvittelevat oikeudekseen tuhlata muiden aikaa opiskeluissa tai työelämässä.

Tajuan kyllä, että joskus tilanteet muuttuvat yllättäen ja tapahtuu inhimillisiä virheitä. Lapsi saattaa sairastua, jolloin illalle sovittu meno pitääkin äkkiä perua, oli se sitten treeni tai ryhmätyötapaaminen. Bussi voi olla myöhässä, viesti tulee vahingossa klikattua auki vaikkei siihen ehdi heti vastata, tapaaminen tulee merkittyä kalenteriin väärälle viikolle... Satunnainen kaaos on osa elämää.

Jatkuva toisten kuormittaminen omalla sähläämisellä ei kuitenkaan ole ok. Ei yksinkertaisesti ole olemassa hyvää syytä perua tapaamisia viime hetkellä kerta toisensa jälkeen tai jättää omaa osuuttaan sovitusta projektista hoitamatta – ellei kyse sitten ole todellisesta esteestä, kuten sairastumisesta.

Kun joutuu muistuttamaan palaverissa viikko sitten samalla kokoonpanolla sovitusta työnjaosta, siteeraamaan kaikkien luettavissa olleita ohjeita tai hoitamaan muiden vastuulla olevia asioita, alkaa monesti usko loppua. Välttelystä on tullut valitettavan yleinen normi.

Kaikkein raivostuttavinta on se, että välttelijät pääsevät liki poikkeuksetta kuin koira veräjästä. ”Ei se mitään, yritä sitten ensi kerraksi muistaa.” Samaan aikaan joku toinen nielee ärsytyksensä siitä, että on jälleen kerran tehnyt kahden edestä töitä.

Olen kyllästynyt tuntemaan itseni 25-vuotiaana aikuisten ihmisten äidiksi. En ole myöskään kävelevä muistilappu, vaikka siltäkin usein tuntuu.

Seuraavan kerran, kun ajattelet, ettei jollain asialla ole niin väliä, mietipä toisen kerran. Kuormitat mahdollisesti muita ihmisiä enemmän kuin arvaatkaan.

Kirjoittaja on kiireinen opiskelija ja toimittaja, jota raivostuttavat krooniset välttelijät.