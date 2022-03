Ei kaksi ilman kolmatta. Meitä kurittaa nyt enemmän tai vähemmän kaksi viheliäistä vastoinkäymistä.

Korona, vanhempi niistä, ei osoita mitään hellittämisen merkkejä. Sairaaloissa on ennätysmäärin potilaita. Samaan aikaan Venäjä moukaroi Ukrainan kaupunkeja siviilejä säästämättä. Pakotteiden, vastapakotteiden ja humanitäärisen toiminnan ristitulessa Suomenkin talous sakkaa.

Mikä onkaan se kolmas vastoinkäyminen?

Päivälleen kuukausi siten tapahtunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan yllätti, vaikka Georgian sota 2008 ja Krimin miehitys 2014 olivat esileikkiä sen suvereenien naapurivaltioiden kaltoinkohtelulle.

Täysimittainen sota herätti Euroopan. Yllättävän yhtenäisenä EU lähti tukemaan Ukrainaa olematta kuitenkaan sodan osapuoli. Samoin Nato on pysytellyt visusti loitolla aktiivisesta sodankäynnistä. Kantti ei kestänyt Ukrainan julistamista lentokieltoalueeksi. Uskotaan, että Putinin sormi on ydinasenapilla.

Sota käynnisti Suomessa vilkkaan keskustelun Nato -jäsenyyden hakemisesta. Kansa kääntyi lähes yhdessä yössä sotilasliitolle myönteiseksi. Monet poliitikot tulivat julkisuuteen näyttävin elkein Nato- korttia heilutellen. Heidän joukossaan on muun muassa raumalainen kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen (SK 21.3.).

Vastapainoksi jakolinjan toisella puolella valtiopäiväneuvos Mikko Elon some-mylly jauhaa Natoa atomeiksi. Onneksi maan johdossa presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin tuntevat vastuunsa. Nyt on syytä käydä analyyttinen keskustelu aiheesta. Johtopäätösten aika tulee myöhemmin.

Presidentti Mauno Koivisto aikanaan kirjoitti Venäjän idea -kirjassaan, että valtiot, jotka Venäjä on joskus valloittanut, muuttuvat osaksi sen valtapiiriä. Ukrainan jälkeen vuoroaan odottaisivat Suomi ja Baltian maat. Tähän on syytä varautua ja pitää huolta isänmaan puolustuksesta myös kyberhyökkäystä vastaan.

Naton 5. artikla lupaa, että aseellinen hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys liiton kaikkia jäsenmaita kohtaan. Jäsenmailla on siis keskinäiset turvatakuut. Historia on kuitenkin opettanut hädän hetkellä olemaan luottamatta vieraan apuun.

Entä sitten, jos hyökkäys onkin aseeton? Ukrainan sodan kurjistama Venäjän kansa alkaa, oma-aloitteisesti tai pakotettuna, vyöryä 1 300 kilometriä pitkän rajamme yli. Emme voi katsella tulijoita tähtäimen läpi.

Perinteisesti epävakaat ajat ja ulkoinen uhka vahvistavat kansan yhtenäisyyttä. Näin näyttää käyvän Suomessakin. Katse on nyt suunnattu olennaiseen. Ongelmia lähestytään ratkaisukeskeisesti.

Oppositiossa perussuomalaisten parkuminen ja kokoomuksen ylimielisyys on selkeästi vähentynyt, vaikkei loppunut. Rakkikoiran roolissa jatkaa ainakin kansanedustaja Elina Valtonen (kok.) verukesyytteineen.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.