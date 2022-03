Vaikeuksissa ovat myös viljantuottajat.

Kustannuskriisin kuristusote on luja. Koko ruokaketju krohisee.

Kannattavuuden ongelmat ja maksuvalmiuden vaikeudet ovat syösseet suomalaiset viljelijät ahdinkoon.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että Ukrainan tragedia saattaisi ”auttaa” suomalaisten viljantuotantoa esimerkiksi kysynnän kasvuna, mutta vaikutukset suomalaiseen ruokaketjuun ovat lähes kokonaan kielteiset.

Sota, pakotteet, niiden vastatoimet ja paljon puhuttujen markkinoiden reaktiot tekivät yksittäisen viljelijän tilanteesta sellaisen, ettei omilla toimenpiteillä ole mitään merkitystä. Hinnat toki olivat nousseet jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Öljyn, sähkön, rehun ja lannoitteiden hinnat lähtivät nousuun viime syksynä. Pyysin apua tutulta viljelijältä, joka tarkasti kesän 2020 kuittinsa ja vertasi nykyhetkeen: Lannoitteiden hinnat ovat nousseet kesästä 2020 peräti 4- tai 5-kertaisiksi. Myös koneet ja rakennustarvikkeet ovat aiempaa kalliimpia. Maatalouden murros on ollut raju jo ilman sotaakin.

Jo nyt on tiedossa, että uusitut hinnastot ajavat yhä useammat tilat taloudellisesti sietämättömään tilanteeseen. Maksuhäiriöiden kierre on rujo. Monilta rahat ovat loppuneet, eivätkä pankit välttämättä myönnä lisälainoja – jos edes suostuvat rahoittamaan viljelijöitä.

Tiliotteitaan tarkastelevan viljelijän ahdinko näkyy suoraan viivan alla.

Maatalouden kannattavuusmatematiikka on jo ilman sodan kaltaisia kriittisiä poikkeusolojakin korkeamman asteen yhtälö.

Kun vielä viljasato jäi viime syksynä heikoksi kuuman kesän vuoksi, ei ole ihme, että moni miettii, mitä pelloille kannattaa tänä keväänä kylvää. Vai pitäisikö ripustaa hanskat kokonaan naulaan?

Yhtään valoisampaa ei ole lihan- tai maidontuottajilla, jotka joutuvat ruokkimaan eläimiä kalliilla ostorehulla.

Pohjimmiltaan kyse on arvostuksesta. Tilanteen kriittisyyden ovat – pitäisikö sanoa vihdoinkin – havainneet nyt myös sellaiset tahot, jotka monesti muulloin suhtautuvat kotimaisen maatalouden murheisiin hällä väliä -asenteella.

Moni on muistanut esimerkiksi Helsingin kaupungin viime syksynä tekemän päätöksen, jonka mukaan sen edustustilaisuuksissa ei tarjota lihaa tai maitoa. Satakunnassa ja muissa kotimaisen maatalouden ja huoltovarmuuden tärkeyden ymmärtävissä kansalaispiireissä päätöstä ei ymmärretty ollenkaan. Sitä pidettiin päinvastoin pöyristyttävänä.

Jokainen tajusi, että isoimmankaan suomalaisen kaupungin edustustilaisuuksien ruokalista ei hetkauta suomalaista maataloutta mihinkään suuntaan, mutta päätöksen periaatteellista merkittävyyttä hehkuttaneet kannanotot voivat sitä tehdä. Jo pelkkä ajatusketju rakentui oudosti: ikään kuin vesakkoa puskeva palsta olisi parempi ilmasto- ja ympäristöteko kuin hyvin hoidettu ja viljelty pelto.

Kyse on pohjimmiltaan siitä, että liian moni suomalainen on alkanut etääntyä perusasioista ja ajatella, että maitoa, lihaa, viljatuotteita (tai niiden korvaajiksi kehiteltyjä tai rahdattuja elintarvikkeita) saa kaupasta milloin tahansa, kun marketti on auki. Ikään kuin maanviljelijöitä ei tarvittaisi mihinkään.

Ajatuskulku on täysin kestämätön ja valitettavasti hyvin yleinen.

Kirjoittaja on Kankaanpään Seudun ja Merikarvian Lehden päätoimittaja.