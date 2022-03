Sauli Niinistö on kaapannut mediavallan itselleen – tasavallan presidentti on nyt mies paikallaan

Hallitus on jäänyt presidentin varjoon. Niinistön persoona jyrää jopa Sanna Marinin asialinjakkuuden.

Kuka on Suomen työministeri? Entä elinkeinoministeri, kuntaministeri tai sisäministeri? Kuka vastaa sosiaaliasioista ja terveydenhoidosta, maista ja metsistä, kehitysyhteistyöstä ja ulkomaankaupasta tai pohjoismaisesta yhteistyöstä ja tasa-arvosta?

Harva osaa vastata lunttaamatta. Pääministerin, valtiovarainministerin ja ulkoministerin nimet lienevät sentään tiedossa suurimmalla osalla kansalaisista.

Koronakriisin aikaan Krista Kiuru (sd.) oli ministerinä valokeilassa, mutta nykyään hän on äitiysvapaalla, ja pandemia on jäänyt huonona uutisena vielä synkemmän pilven varjoon.

Hallitus on unohtunut taka-alalle, sillä nyt jyrää Sauli Niinistö.

Palatsivallankumousta 73-vuotias presidentti ei ole tehnyt, mutta mediavallan hän on kaapannut tahtoen tai tahtomattaan itselleen. Niinistö on urheilukielellä ilmaistuna sekä liekeissä että tulessa. Hän tuntuu olevan joka paikassa.

Niinistö ei olekaan puolivallaton

Presidentin kansainvälinen aktiivisuus on hyvä asia. Hän osaa asiansa. Häntä kuunnellaan. Häntä siteerataan.

Maa ja maailma tarvitsevat Sauli Niinistöä.

Sitä ei voi kuitenkaan olla ihmettelemättä, miten Urho Kekkosen 26-vuotisen kauden jälkeen koko lailla valtaoikeudettomaksi riisuttuun presidentti-instituutioon yhtäkkiä kohdistuu niin paljon odotuksia, että itseään aikoinaan puolivallattomaksi kutsunutta Niinistöä pidetään lähes kaikkivaltiaana teräsmiehenä.

Yleisessä mielipideilmastossa ministerit eivät ole presidentin rinnalla enää juuri mitään. Asialinjakas pääministeri Sanna Marinkin (sd.) on mielikuvatasolla melkein kuin kuva muotilehden kannessa.

” ”Sauli Niinistön kanssa on vaikeaa olla eri mieltä. Hän ei päästele suustaan sammakoita eikä aiheuta edes pieniä skandaaleja.”

Kyse on tietenkin ulkopolitiikasta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan: johtajuudesta ja miehestä paikallaan. Niillä tantereilla presidentillä on valta ja velvollisuuskin olla enemmän kuin kansakunnan unilukkari ja linnan juhlien isäntä.

Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö ja hänellä on perustuslaissa ja muualla lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä, joista tärkein on Suomen ulkopolitiikan johtaminen ja ulkopoliittisesta toimintalinjasta päättäminen.

Silti johtaminen tapahtuu yhteistoiminnassa valtioneuvoston eli hallituksen kanssa. Presidentti tekee kaikki merkittävät ulkopoliittiset ratkaisunsa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja valtioneuvoston valmistelusta.

Tuomari Niinistö pyrki Salon valtuustoon vuonna 1976. Silloinen holhouslautakunnan puheenjohtaja ja oikeusapulautakunnan varapuheenjohtaja on päässyt elämässään pitkälle.

Toista mielipidettä ei tarvita

Valtioneuvosto on ollut presidenttiin verrattuna hissukseen.

Osittain se johtuu siitä, että Sauli Niinistön kanssa on vaikeaa olla eri mieltä. Hänen kannanottonsa ovat punnittuja olematta silti pelkkiä itsestäänselvyyksiä. Hän ei päästele suustaan sammakoita eikä aiheuta edes pieniä skandaaleja. Hän on erittäin hyvä ellei täydellinen.

Kaiken tämän jälkeen vallalla on käsitys, että jos tilanne suomalaisesta näkökulmasta kiristyy, isänmaan johtajana henkisen panssariesteen harjalla nähdään nimenomaan presidentti eikä pääministeri, vaikka politiikan henkilötasolla pääministeri on maan ylivertainen ykköspäättäjä.

Jäljelle jää myös kysymys, mistä maa saa uuden Sauli Niinistön vuonna 2024. Vaaleihin ei ole enää kahta vuottakaan.