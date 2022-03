Suomea ei kuulemma nyt uhkaa ”välitön sotilaallinen vaara”. Eipä niin, mutta mikä on ”nyt” ja mikä ”välitön”?

Ulkomaalaiset sijoittajat ja turistit tekevät jo omia johtopäätöksiään: Suomi on epävarma paikka.

Vaikka puolustusvoimaamme alati vahvistetaankin, yhä me olemme Daavidina Goljatin edessä.

Suomen sota-ajan miesvahvuus on noin 280 000, joka lienee vertailukelpoinen seuraaviin lukuihin: Venäjä kaksi miljoonaa, Nato noin 3,3 miljoonaa ja Ukraina lähes miljoona.

Sotilaslentokoneita meillä on 150. Olen hövelisti laskenut mukaan muun muassa koulutus- ja yhteyskoneet. Vastaavat luvut ovat Venäjä noin 4 200, Nato 21 000 ja Ukraina yli 300.

TULEVAISUUDESSA meillä on 64 huippuluokan F-35A-hävittäjää. Venäjällä lienee kutakuinkin saman tason koneita noin 1 800. Vaikkei sota ole matematiikkaa, jonkinlainen tasavertaisuus vaatisi, että meillä olisi 640 hävittäjää.

Mutta 10 miljardiakin on paljon, se on noin 1 800 euroa per nokka. Mutta se, kuten mahdollinen Nato-jäsenyyskin, tähtää nimenomaan sodan välttämiseen.

Melko tiheällä seulalla löysin vesiltämme 35 sotalaivaa. Venäjällä niitä on noin 600, Natolla 2 050 ja Ukrainalla 38.

Panssarivaunukapasiteetti Natolla ja Venäjällä on samaa luokkaa, 15 000 ja 12 400. Suomella on 450 taistelu- ja rynnäkkötaisteluvaunua.

Ydinkärkiä Venäjällä on enemmän kuin Natolla: 6 300–6 100.

Poliitikkomme näyttävät kytkevän Suomen Nato-kysymyksen Ruotsin päätettäväksi, kirjoittaja arvioi.

YLEISARVION mukaan EU:n sotavoima on neljä kertaa Venäjää suurempi. Esimerkiksi meppi Heidi Hautala (vihr.) ja professori Vesa Kanniainen ovat ehdottaneet, että Nato kutsuisi kaikki EU-maat jäsenikseen.

Se vapauttaisi muun muassa Keskustan ja Vasemmistoliiton kesäkuiset puoluekokoukset hankalalta päätökseltä, jota Putinkin varmasti Kremlissä jännittää. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola tosin kirjoitti (5.3.), ettei Nato-päätös ole puoluekokousten asia.

RUOTSIN VÄITETÄÄN nauttineen kylmän sodan aikana USA:n turvatakuista, kun me räpiköimme yya:n sitomana Neuvostoliiton etupiirissä.

Tuoreimmassa MTS:n tutkimuksessa 94 prosenttia kannatti sotilaallista yhteistyötämme Ruotsin kanssa. Sehän ”syvenee” päivittäin.

Ruotsi tuntuu takertuvan Suomeen, joka on pitänyt puolustuksen kunnossa – paitsi järjetöntä päätöstä räjäyttää taivaan tuuliin noin miljoona omaa jalkaväkimiinaa.

Hölmöys perustui Ottawan vuoden 2011 miinasopimukseen, jota meillä Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja puuhasivat. Venäjä älysi jäädä sopimuksen ulkopuolelle.

NEUVOTTOMAT poliitikkomme näyttävät kytkevän Suomen Nato-kysymyksen Ruotsin päätettäväksi.

Nato taas ei ota jäsenekseen maata, joka on akuutissa konfliktissa. Sellaisen värkkääminen itärajallemme tai Ahvenanmaalle ei olisi konsti eikä mikään.

Ruotsi ei kuitenkaan halua Suomen kanssa sotilasliittoa. Se toisi velvoitteita. Historioitsija Teemu Keskisarja aprikoi (IS 22.2.), että "niin hullua Ruotsin hallitusta ei ole eikä tule, joka sitoutuisi Suomen suojelemiseen".

Poliittiseen muistiimme kuuluvat pääministeri Per Albin Hanssonin tylyt sanat lokakuussa 1939: ”Emme voi auttaa.” Suomi jäi yksin.

POLIITTINEN JOHTOMME on vedonnut Nato-asiassa kansan mielipiteeseen, joka on ollut takuuvarmasti jäsenyyttä vastaan. Kun gallup heitti kuperkeikkaa, toimittaja Timo Haapala havaitsi (IS 3.3.), että poliitikkojen oli sitä vaikea sulattaa. Presidentillekin se tuli "ikään kuin epämiellyttävänä yllätyksenä".

NATO-KUMPPANUUS alkoi 1994. Sille voisi kohta hakea Unescon aineetonta maailmanperintötunnusta samoin kuin niin sanotulle Nato-optiolle. Suomi on jo "yhteensopivampi" Nato-kumppani kuin sen muutamat jäsenet, jotka nauttivat liiton yhteistä turvatakuuta.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan entinen päätoimittaja.