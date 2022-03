Venäjän aloittaman oikeudettoman sodan seuraukset näkyvät nyt kaikkialla. Uutisten raadollisissa otsikoissa ja ihmisten huolestuneissa keskusteluissa, mutta myös bensapumpulla sekä kaupassa ostoskorissa.

Moni yhteyttä ottanut ihminen on ihmetellyt, miksi ruoan ja polttoaineiden hintojen muutenkin ollessa huipussaan saamme lehdistä lukea, että hallitus suunnittelee jopa lisää ilmastotoimia, jotka kohdistuvat juuri ruuan tuotantoon ja polttoaineisiin nostaen entisestään näiden hintoja.

Venäjän ja Ukrainan osuus vehnän maailmanmarkkinoista on merkittävä. Ukraina hyökkäyksen kohteena ja Venäjää koskevat pakotteet takaavat sen, että vehnästä tullaan näkemään maailmalla pulaa. Euroopassa on jo nähty poikkeuksellisia toimia, kun viljaa on alettu jemmata ja kieltää sen vienti muihin maihin.

Samaan aikaan suomalaiset maanviljelijät joutuvat pahimmillaan pitämään peltoja tyhjillään kohonneiden kustannusten takia. Ilman hallituksen nopeita päätöksiä riittävästä tuesta on suomalainen maatalous uhattuna ja se tulee näkymään kotitalouksien jopa kaksinkertaistuvina ruokamenoina sekä ruuantuotannon omavaraisuuden heikkenemisenä.

Ministerit vakuuttelevat kilvan olevansa yhtä huolissaan kuin kansalaiset, mutta sympatian ja harmitteluiden lisäksi konkreettisia päätöksiä ei ole hallitukselta kuulunut.

Vaikka polttoaineiden uusin nousu johtuukin sodasta, se ei tarkoita, etteikö hallitus voisi puuttua hintojen nousuun. Veroalennukset, ammattidiesel ja ilmastotavoitteista tinkiminen tuntuisivat niin viljelijän, kuljetusyritysten kuin kuluttajankin lompakolla.

Ilmastotoimien kiristämisen sijaan pitäisi pohtia hallituksen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden tasoa sekä aikataulua uudelleen ja verrata niiden vaikutuksia Suomen talouteen suhteessa saavutettaviin globaaleihin päästövähennyksiin.

Etenkin turpeen kohdalla tarkastelu tulee tehdä pikaisesti ja onkin syytä turvata kotimaisen raaka-aineen käyttö riittävän pitkin sopimuksin irtauduttaessa venäläisestä tuontienergiasta. Tarvittavien huoltovarmuusvarastojen saamiseksi on myös turvetuotantokoneiden romutuksista luovuttava toistaiseksi ja nopeutettava lupamenettelyä tuotantoalueilla.

Maatalous on osa huoltovarmuutta ja kevään kylvöt on turvattava kaikilla mahdollisilla pelloilla kautta maan. Suomi on muista kaukana, Itämeren ja Venäjän saartamana, hyvin riippuvainen omavaraisuudestaan. Koronan aiheuttamasta pandemiasta voimme ottaa jotakin opiksemme – kun globaaleissa logistiikkaketjuissa on häiriötä, näkyy se suomalaisessa arjessa.

Pidetään siis huoli omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)