Satakunta on kokoaan suurempi maakunta, kun asiaa arvioidaan vientiteollisuuden volyymilla suhteessa maakunnan väestöön. Täällä asuu noin 4 prosenttia suomalaisista, mutta maakuntana tuotamme lähes 8 prosenttia maan viennistä.

Maakunnan menestymiselle keskeistä on, että yritysten toimintaedellytykset kehittyvät ja vahvistuvat. Keskeisiä toimijoita tällä alueella ovat esimerkiksi maakunnassa toimivat korkeakoulut sekä Prizztech.

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech tekevät hyvää yhteistyötä maakunnan yritysten kehittämiseksi.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa osaamista ja osaavaa työvoimaa maakunnan yrityksille ja organisaatioille. Lisäksi ammattikorkeakoululaki antaa ammattikorkeakoululle vahvan alueen elinkeinorakenteen uudistamis- ja kehittämistehtävän.

Prizztech Oy on elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on Satakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Tavoite on siis yhteinen.

Prizztech tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen ja mahdolliseen omistajanvaihdokseen. Prizztech vahvistaa palveluillaan ja hankkeillaan erityisesti Satakunnan kasvun päätoimialoja, klustereita ja toimintaympäristöjä, kuten esimerkiksi akku- ja teknologiametalliklusteria. Prizztechin toiminnan ytimessä on alueen organisaatioiden ja elinkeinoelämän tuntemus.

Satakunnan ammattikorkeakoulu toteuttaa tehtäväänsä koulutuksen sekä TKI-hankkeiden (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiot) kautta. Samk on käynnistänyt kuusi tutkimuskeskusta, jotka vastaavat entistä paremmin satakuntalaisten yritysten tarpeisiin. Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemissä sekä SAMK että Prizztech toimivat keskeisessä roolissa erinomaisessa ja tuloksellisessa yhteistyössä.

Robotiikka ja automaatio ovat maakunnan keskeisiä kasvualoja. Kuva on köyliöläisen Robotmationin tuotantolaitokselta.

Esimerkkinä elinkeinoyhtiön ja korkeakoulujen toisiaan täydentävästä yhteistyöstä on maakunnan keskeinen kasvuala: robotiikka ja automaatio.

Satakunnassa sijaitsee yksi Euroopan merkittävimmistä robotiikka-, IoT-, tekoäly- ja automaatioyritysten klustereista. Prizztechin koordinoima Robocoast-osaamiskeskittymä toteuttaa DIH (EU:n Digital Innovation Hub) perustehtäväänsä eli tukee Satakunnan automaatio-, tekoäly-, ja robotiikka-alan eli Robocoast-yritysklusterin kasvua ja kansainvälistymistä sekä teollisuus- ja palveluyritysten digitalisoitumista. Tämä tarkoittaa erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen liiketoimintalähtöisen käyttöönoton tukemista.

Näitä tehtäviä Robocoast on toteuttanut jo pitkään tiiviissä yhteistyössä Samkin ja Tampereen yliopiston muodostaman tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö RoboAI:n kanssa. Samkin korkeatasoiset koulutus- ja tutkimusympäristöt ovat Robocoast-yritysklusterin kasvun kannalta elintärkeitä. Samoin digitaalisten ratkaisujen soveltamisessa ja käyttöönotossa Samkilla on aivan keskeinen rooli.

Robocoast tekee työtä yritysrajapinnassa: kerää osaaja- ja kehitystarpeita sekä tarjoaa tietoa ja tukea yrityksille esimerkiksi rahoituksesta, projekteista, kumppanuuksista ja alueen korkeakoulujen tarjoamista kehittämisresursseista. Samalla Robocoast aktiivisesti motivoi ja ohjaa yrityksiä hyödyntämään Satakunnan korkeakoulujen osaamista sekä tutkimus- ja kehitys-ympäristöjä.

Prizztech ja Samk hakevat ja toteuttavat yhteistyössä hankkeita, jotka tukevat edellä kuvattujen Robocoast DIH:n perustehtävien toteutumista Satakunnassa.

Yhteiskunnan sähköistyminen ja vihreä siirtymä muokkaavat taloutta nyt ja tulevaisuudessa, ja lisäävät huomattavasti teknologiametallien kysyntää. Tämä luo suuret mahdollisuudet Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterille.

Klusterin kasvun kiihdyttämiseksi RoboAI-yhteisöä on laajennettu RoboAI Green -osakokonaisuudella Samkiin ja Prizztechin yhteistyönä. RoboAI Green yhdistää Samkin ja Prizztechin erityisosaamiset, osaajat ja osin laboratorioitakin. Yhteisössä hyödynnetään molempien organisaatioiden osaamista, osaajia, projekteja ja verkostoja klusterin kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Edellä esitetyt teemat nivoutuvat saumattomasti Satakuntaliiton teettämään Kasvun mahdollisuus -suunnitelmaan, joka kokoaa Satakunnan keskeisimmät kehitysteemat. Tämän suunnitelman toteuttamisessa on Samkilla ja Prizztechillä molemmilla merkittävä rooli.

Teemme yhdessä töitä Satakunnan kehityksen eteen.

Ari Eklund

toimitusjohtaja, Prizztech Oy

Jari Multisilta

rehtori, toimitusjohtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy