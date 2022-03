Satakunnan Kansan yhteydessä torstaisin ilmestyvä Porilaine-lehti etsii parhaillaan Porin söpöintä koiraa äänestyksessään. 50 söpöä koiraa sisältävä äänestys on ollut hitti. Ääniä ropisee tasaisesti eri haukuille.

Kun pari vuotta on ensin murehdittu koronaa ja nyt synkistellään sotaa, on tällaisille hyvän mielen uutisille ja äänestyksille tilausta enemmän kuin aikoihin.

Ei toki kaikkien mielestä, ja sekin on ymmärrettävää. Osa tuomitsee kaikenmaailman ”hömpänpömpän” julkaisemisen tässä maailmantilanteessa. On kuitenkin selvää, ettei media voi kirjoittaa vain ja ainoastaan sodasta ja sen aiheuttamista kauheuksista. Yhä edelleen on onneksi olemassa paljon iloisia ja hyviä asioita, söpöjäkin.

Koirat ovat tietysti paljon muutakin kuin vain söpöjä. Rakas kotieläin tarjoaa lenkkeilykaverin ja aina iloisena häntä heiluen ovelle vastaan tulevan ystävän. Monelle se tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa.

Näinä historiallisina ja synkkinä aikoina ihmisen paras ystävä voi olla monille lempinimensä veroinen, aito tuki ja turva. Kaveri, jonka läsnäolo lohduttaa ja jonka voi ottaa sohvalla kainaloon, kun maailman meno ahdistaa ja tuottaa surua.

Koiria on käytetty terapiatoiminnassa Suomessa jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Ilman isompaa koulutusta ja osaamistakin ihan tavallinen kotikoira voi toimia terapeuttisena kaverina. Koira ei puhu, mutta se on hyvä kuuntelemaan ja olemaan läsnä.

Koirilla on tapana hakeutua lähelle, kun ihminen sairastaa. Samoin useasti silloin, kun koira näkee, että sen isännällä tai emännällä on vähän tavallista huonompi päivä. Rakkauttaan osoittavan eläimen tarjoama empatia voi olla tietyissä tilanteissa jopa arvokkaampaa kuin toisen ihmisen tarjoama tuki.

Tilastojen mukaan lähes joka kolmannessa kotitaloudessa Suomessa on lemmikkieläin. Koira on lemmikeistä ylivoimainen suosikki, niitä on maassamme jo yli 700 000.

Venäjän aloittaman sodan takia lemmikkieläimiä on Suomessa pian nykyistäkin hieman enemmän. Ukrainasta omistajiensa kanssa saapuvat lemmikit saavat nimittäin tulla Suomeen ilman ennakkohakemusta tai lupaa, kertoi Tulli torstaina.

Moni suomalainen onkin nähnyt suurta huolta ihmisten koskettavan hädän lisäksi koirista ja muista lemmikkieläimistä, jotka ovat nekin kokeneet kovia sodan runtelemassa Ukrainassa.

Eläinsuojeluyhdistykset ovatkin suunnanneet apua Ukrainan eläimille, niin omistajiensa kanssa pakeneville eläimille kuin myös Ukrainasta turvaan saatujen ja sinne jääneiden kodittomien eläinten avuksi. Hätä se on eläimenkin hätä.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.