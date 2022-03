Porisuhdeneuvoja Luukkone on erinomaista metelinpitoa – Olen halukas kokeilemaan porisuhdeterapiaa

Olen halukas kokeilemaan porisuhdeterapiaa, vaikka uskonkin sen olevan melko raumaattinen kokemus minunlaiselleni raumanmieliselle eteläsatakuntalaiselle, kirjoittaa Lenni Lehtonen kolumnissaan.

Voi yhden kerran, kuinka rukouksiini onkaan vastattu ja millä tavalla! Satakuntalainen markkinointi ja brändäys sekä varovainen maakuntaidentiteetin rakennus on käynnistetty.

Porisuhdeneuvoja Luukkone on erinomaista metelinpitoa. Maakunnan omalaatuisuus on sekä Porin johdolla että sen kustannuksella käännetty onnistuneesti erityislaatuisuudeksi. Tosiasioita ei voi muuttaa, mutta niihin suhtautumista voi.

Satakuntia kun ei ole kuin yksi.

Mittavan mediahuomion saanut mainoskampanja on maustettu mustalla huumorilla ja henkilöparodialla, joka nerokkaalla tavalla saa satakuntalaiset nauramaan omalle, porisuhdeneuvoja Luukkose hahmoon luodulle käytösmallilleen. Täällä kun ollaan vähän… omalaatuisia.

Satakuntalainen ei osaa vastaanottaa kritiikkiä, vaan alkaa helposti rähinöimään tai katkeroituu, eikä ainakaan muuta ajatteluaan. Satakuntalainen omalaatuisuus on porisuhdeneuvoja Luukkose henkilössä sekä vetovoimatekijä että kehityskohde. Nerokasta!

On totta, että ympäri Satakuntaa naapurustot ja yhteisöt lämpenevät hitaasti, ja jonkinlainen status on ansaittava. Vanhanaikainen käsitys juontaa luultavasti juurensa viime vuosisadan varautuneisuudesta. Työläismaakunnan pirteissä on varmasti ajateltu: ”Hoidan omat asiani, en puhu vieraille enkä ainakaan aiheuta harmia.”

Mutta eikös Satakunta ole juuri omalaatuisuudessaan ja rohkean röyhkeässä ulosannissa Suomen kärkeä? Tua noi… no gyl o! Porisuhdeneuvoja Luukkone on stereotypinen satakuntalainen, joka suhtautuu ulkopuolisiin epäilevästi ja ennakkoluuloisesti.

Hän osaa myös mainostaa kotikaupunkiaan ja maakuntaansa samoin kuin satakuntalainen vastaanottaa uusia naapureita. Ajatuksen tasolla mahtavaa, mutta toteutuessaan ahdistavaa. Äl ny tän tul!

Toivon, että onnistuneen mainoskampanjan vanavedessä jokainen satakuntalainen tuntisi piston sydämessään, jotta suvaitsevaisuus ja avoimuus kuuluisivat enenevissä määrin tulevaisuuden satakuntalaisuuteen.

Pori- ja parisuhteet on tarkoitettu tasa-arvoisesti ihan jokaiselle.

Muistutan vielä, että jos porisuhteen raumat ovat lopulta mahdottomia korjattavia jopa porisuhdeneuvoja Luukkoselle, ei tilanne ole toivoton. Satakuntaan mielivälle on tarjolla laaja ja yhtenäinen alue täällä Etelä-Satakunnassa.

Pyhäjärviseutu näet tarjoaa tasokasta s-euralaispalvelua ja huutaa kovaan ääneen: “Valitse sä kyläsi!”

Kirjoittaja on 19-vuotias lukiolainen Euran Hinnerjoelta.