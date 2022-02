Koronapandemia nosti esiin huoltovarmuuden tärkeyden. Venäjän tuomittava hyökkäys Ukrainaa, kansainvälistä oikeutta ja Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan alleviivaa asian merkitystä entisestään.

Huoltovarmuuden arvo korostuu kriisiaikoina, mutta sen pohja rakennetaan hyvinä aikoina. Ja sitä on ylläpidettävä kaikkina aikoina.

Yksi huoltovarmuuden peruspilareista on ruokaturva, jossa oman tuotannon merkitystä ei voi ylikorostaa. Valitettavasti se ei ole itsestäänselvyys.

Vuosia jatkunut maatalouden heikko kannattavuuskehitys, heikot satokaudet, tuotantopanosten raju kustannusnousu ja tähän reagoimattomat tuottajahinnat ovat vaarallinen yhdistelmä suomalaiselle ruokaturvalle. Yhtälöön on puututtava, sillä omaa ruoantuotantoa ei ole varaa menettää.

Menneeseen emme voi vaikuttaa, eivätkä sääolot ole neuvoteltavissa, joten katse on kohdistettava kahteen jälkimmäiseen.

Polttoaineiden, lannoitteiden ja rehujen kohonneet kustannukset ovat ajaneet tuhannet tilat vaikeuksiin. Kauppa sen sijaan ei ole nostanut tuottajille maksettavia hintoja, vaikka kustannukset ovat moninkertaistuneet.

On löydettävä tapoja helpottaa maatalouden äkillistä kustannustaakkaa ja lisätä tuloja.

Oma ruoka on kansallinen kysymys, joten vastuu on yhteinen. Jokaisen on hoidettava oma ruutunsa.

Viljelijän tehtävä on tuottaa puhdasta, laadukasta ruokaa – kovalla työllä ja osaamisella.

Päättäjien tehtävä on löytää ratkaisuja akuuttiin kustannuskriisiin ja luoda toimintaedellytykset kannattavalle ruoantuotannolle. Tähän tarvitaan kustannusten nousua kompensoivia verohuojennuksia, pitkäjänteinen ja ennustettava tukipolitiikka sekä välineitä markkinoiden laajentamiseen.

Pankeilta tarvitaan joustavuutta lainojen maksuaikatauluihin.

Elintarvikemarkkinoiden tehtävä on tarkistaa tuottajahinnat ja tervehdyttää sopimuskäytännöt. Tässä vahvimmalla osapuolella, eli kaupalla, on raskain vastuu. Vieläpä aikana, jolloin kauppa tahkoaa ennätystuloksia ja ruoantuottajat ovat ahdingossa.

Vastuullisuus ei saa jäädä pelkäksi puheeksi, sen on näyttävä myös teoissa.

Kuluttajan osa on vaikuttaa valinnoillaan. Suomalaisen, lähellä tuotetun ruoan suosiminen on paras tapa tukea kotimaista ruoantuotantoa. Kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta, mutta on paljon asiakkaita, joilla on halua ja kykyä maksaa siitä, että tuote on takuuvarmasti laadukas ja sen ostaminen tukee suomalaista ruokaturvaa.

Kaupan pitää antaa kuluttajalle tämä mahdollisuus varmistamalla, että suomalainen tuottaja saa aina ansaitsemansa osuuden maailman vastuullisimman ruoan tuottamisesta.

Kirjoittaja on satakuntalainen keskustan kansanedustaja.