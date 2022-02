Se neljäs vuodenaika – ilmastonmuutos on ottanut tilapäisesti aikalisän

Meillä on sittenkin neljä vuodenaikaa. Ilmastonmuutos on ottanut tilapäisesti aikalisän, ja allakan talvi on kohdallaan. Tältä ainakin tuntui tiistain aamutunneilla, kun yritin epätoivoisesti tyhjentää lumikolaani jonnekin nietosten keskellä.

Omakotiasujan auvo oli nyt kyseenalaista. Pelkkään lihasvoimaan perustuva puhtaanapito syö tekijäänsä, eikä urakan jälkeen tarvitse lähteä punttisalille. Raavas mies kyllä näistä haasteista selviää, mutta ikäihmiset tarvitsevat kipeästi naapuriapua. Heitä ei saa unohtaa.

Oman pihan ohella tontin omistaja joutuu vastaamaan tiluksensa kohdalta myös jalkakäytävästä ja katuliittymän osuudesta. Siihen kertynyt lumi on vietävä pois. Ei siis ole mahdollista kipata kolaa ajotien reunaan aurauskaluston hoidettavaksi. Tai on, mutta postilaatikkoon saattaa pian tipahtaa lasku kiinteistön kunnossapidosta. Sitä välttelevän on vain punnerrettava kolallisensa entuudestaan korkean lumikasan päälle.

Vuodenaikaongelmien parissa painiskelevat myös kaupunkien ja kuntien vastuunkantajat. He joutuvat tasapainoilemaan rahan ja saatavissa olevan kaluston kesken. On selvää, etteivät tässä yhtälössä kadut ja tiet aina voi olla paraatikunnossa.

Ongelmana ei ole vain lumi. Välillä tarjolla on loskaa, joka tietenkin jossain vaiheessa jäätyy. Tielle syntyy liukkaita varhoja, joiden vaikutusta sitten yritetään eliminoida hiekoittamalla. Liukkaudentorjunnassa ajoitus ei aina mene kohdalleen.

Me kiinteistöveroa maksavat kansalaiset puramme kiukkuamme vastuuvirkamiehelle. Suora puhelinnootti koetaan tehokkaimmaksi tavaksi puutua epäkohtaan. Se on sensuroimaton ja laskee soittajansa verenpainetta nopeimmin.

Lehtien yleisönosastoissa annamme suorasanaista palautetta myös muiden tiettäväksi. Somessa roiske on vieläkin raadollisempaa. Osansa kiukustamme saavat kunnossapidon työntekijät, mutta riittää sitä ärräpäitä päättäjillekin. Aina ei naapurikaan selviä puhtain lapioin.

Talven oikuttelevat säät saavat välillä aikaan yllättäviä tulvia, kun hulevesikaivot ovat jäässä. Vesi nousee kaduille ja teille. Pahimmillaan sulamisvedet uhkaavat lorista kellareihin. Keväästä voi tulla vaikea, jos kaikki lumi päättää kerralla sulaa. Jokaisen kiinteistönomistajan kannattaa olla hereillä ja tarkkailla tilannetta. Tasakatollekin täytyy kurkistaa. Lumikuorma on saattanut viime päivinä kasvaa liian suureksi.

Nykytalvet nakertavat kavalasti tiestöä. Havaintoja vaaran paikoista voi jättää ympäri vuorokauden Tienkäyttäjän linjalle.

Muutamilla paikkakunnilla on otettu käyttöön kännykkäsovellus, jolla voi tehdä ilmoituksia esimerkiksi tien pintavaurioista. Ongelmakohta saadaan paikannettua gps:n kautta. Valpas kansalainen voi saada avustaan pienen palkkion.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.