”Toisen koskemattomuutta loukanneiden julkkisten pitäminen valokeilassa on arvovalinta”, kirjoittaa toimittaja Meri Suominen.

Tuomitsetko sinä seksuaalirikoksen tekijän?

Todennäköisesti vastasit kysymykseen kyllä.

Katsotko samaan aikaan valtakunnallisen televisiokanava Mtv3:n esittämiä viihdeohjelmia?

Mikäli vastasit kyllä, et ehkä ole kannassasi niin tuomitseva kuin kuvittelit.

Yleinen suhtautuminen seksuaalirikoksiin on jyrkkä. Toisen ihmisen koskemattomuuteen ei ole kenelläkään lupaa kajota ilman suostumusta.

Jostain syystä jyrkkä suhtautuminen ei vaikuta ulottuvan niin kutsuttuihin koko kansan suosikkeihin, jotka viihdyttävät sohvilleen television ääreen kerääntyneitä katsojia viikonloppuiltaisin.

Maikkarin (Mtv3) ohjelmatarjonnassa on tällä hetkellä ja tulee tulevaisuudessakin olemaan viihdettä, jonka juontajina nähdään seksuaalirikoksista tuomittuja julkisuuden henkilöitä.

17-vuotiaiden tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta hovioikeudessa vuoden 2020 joulukuussa tuomittu Aku Hirviniemi juontaa parhaillaan kanavalla pyörivää Olen julkkis... Päästäkää minut pois! -seikkailurealitya.

Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon käräjäoikeudessa syyskuussa 2020 tuomittu Roope Salminen on tuttu Maikkari-kasvo muun muassa Putouksen entisenä juontajana.

Salminen esiintyi hiljattain Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelmassa. Hän juontaa myös myöhemmin keväällä alkavaa Myyrä-ohjelman uutta tuotantokautta.

Asiaan ovat viime aikoina havahtuneet etenkin nuoret.

Suositussa sosiaalisen median Tiktok-sovelluksessa on jonkin aikaa otettu kantaa asetelman ongelmallisuuteen. Maikkarilta on myös pyydetty palautteenantokanavien kautta selvitystä siihen, miksi se ei näe rikoksista tuomittujen tähtien esillä pitämistä ongelmana.

Kanavan tarjoamat vastaukset eivät ole kysyjiä tyydyttäneet – eivätkä nähtävästi aiheuttaneet toimia asian korjaamiseksi.

Eräälle asiasta tiedustelleelle Tiktok-käyttäjälle Maikkari vastasi kanavan tehneen ”huolellista harkintaa” ja suhtautuvansa esiintyjiensä syytteisiin ja rikostuomioihin vakavasti. Vastauksen perusteella huolellinen harkinta päätyi siihen, ettei tuomitun esiintymiselle ole estettä.

Toisen koskemattomuutta loukanneiden julkkisten pitäminen valokeilassa on arvovalinta.

Se on märkä rätti jokaisen seksuaalista väkivaltaa kohdanneen kasvoille.

Merkitystä ei ole sillä, miten tekijä pyrkii selittämään tekoaan jälkikäteen. Rikos on rikos. Rikoksella on tekijä, jonka tulee kantaa vastuu teosta, ja uhri jolle teko on aiheuttanut kärsimystä.

Seksuaalirikos on vakava loukkaus, josta toipuminen voi olla erityisen vaikeaa. Joissain tapauksissa se voi olla mahdotonta.

Seksuaalirikoksille ominaista on, ettei sellaisen uhriksi joutumisesta uskalleta usein puhua.

Uhrit pelkäävät, ettei heitä uskota. Kun rikoksen tekijä on suuren ihmismassan tuntema ja rakastama julkkis, perusteet pelolle ovat entistä vahvemmat.

Mitä yhteiskuntamme asenteista ja rikosten uhrien asemasta kertoo se, että teoistaan huolimatta viihdyttäjinämme saavat yhä jatkaa juuri nämä ihmiset?

Tekoja ympäröi hiljaisen hyväksynnän kulttuuri. Valtakunnallinen televisiokanava vahvistaa tätä kulttuuria valinnoillaan.