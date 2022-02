Inhimillisen elämän kirjo tarvitsee paljon erilaisia, pieniä ja suuria, herkkiä ja karheitakin, työvälineitä, instrumentteja. Lähinnä mieleen tuosta sanasta tulevat terveydenhuollossa tarvittavat välineet sekä eri soittimet. Niitä tarvitsee huoltaa ja puhdistaa.

Nuo itsessään elottomat välineet tarvitsevat osaavan tekijän. Ilman tätä ne eivät hyödytä mitään tai ketään.

Mutta on olemassa myös eläviä, inhimillisiä instrumentteja. Itsekukin meistä, sinä ja minä, voi olla tällainen, Jumalan käytössä.

Tänään on Laskiaissunnuntai. Olemme siirtymässä taas aikaan, joka muistuttaa meitä Jumalan rakkauden uhritiestä. Jeesuksen tie kääntyi kohti ristiä, jolla Hän oli toimittava sovituksen ja pelastuksen synneistämme. Tämä pelastusteko on valmistettu meille jokaiselle ja sen saa omistaa uskon kautta.

1 Kor. 13 kertoo Jumalan rakkaudesta. Sitä me tarvitsemme ja saamme pyytää Jumalalta. Hänen tahtonsa on, että taivas täyttyisi; ettei kukaan jäisi ikuisesti ulkopuolelle hyvän osan. Instrumenttien tehtävänä on sanoin ja teoin rohkaista kanssakulkijoita ikuisen elämän tielle ja tiellä.

Me tarvitsemme paljon parantavia sanoja ja tekoja. Osaajan, Jumalan, käytössä instrumentit soivat ja toimivat tasapainossa. On ilo nähdä ja kuulla, kuinka monet, nuoremmat ja vanhemmat, ovat ottaneet tämän tehtävän vastaan omalla kohdallaan. Jumalan uudistava työ tervehdyttää koko yhteiskuntaa.Tule sinäkin mukaan! Jumala antaa voiman.

Kirjoitusosuuteni tällä palstalla päättyy tähän kirjoitukseen. Kiitän vuosien aikana saamastani palautteesta ja rohkaisusta. Sitä me kaikki tarvitsemme, ollaksemme ”kaikkiin hyviin tekoihin valmiit.” (Tiit 3:1)

Pidetään lippu, ristilippu, korkealla ja itsemme, instrumentit, Jumalan edessä huollettuina ja käytössä!

Kirjoittaja on pastori, Pori.